數萬人越境闖入休達後折返　偷渡青年：不知道為什麼來　現在回去

數以萬計非法移民從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達（Ceuta），西班牙政府稱有約5萬人闖入後，其中4.83萬人已折返。休達更稱有多達6萬人越境，當地居民大感困擾。路透社報道，一名年輕偷渡者受訪時稱「我也不知道為什麼要來，現在我要回去了」，也有一些偷渡者指，他們最初是受到社交網站上瘋傳的影片和朋友發出的訊息影響而前往休達。



一名從摩洛哥偷渡至西班牙飛地休達的青年受訪稱，「我也不知道為什麼要來，現在我要回去了」（影片截圖）

該名來自摩洛哥城市丹吉爾（Tangier）的青年指「老實說，我也不知道為什麼要來，現在我要回去了，就這麼簡單。」

他又指「我昨天午飯後就沒有吃過東西，我帶了一些錢來，但只是用來搭的士之類，就這麼多。這是我能告訴你的全部，我還沒睡覺呢。 」

路透社報道，另有一名從事理髮工作、來自摩洛哥港口城市拉臘什（Larache）的20歲青年Ayman指，他7月29日游泳5小時才抵達休達。

他稱發現「休達城內沒有食物，我們被（西班牙）軍隊粗暴地趕出來。」

偷渡者：受社交網站影片吸引

另有一些偷渡者稱，他們最初是受到社交網站上瘋傳的影片和朋友發出的訊息影響，該些訊息講述休達的邊境是可以突破，但在抵達休達後，許多人稱他們找不到繼續前往西班牙大陸的路徑。

偷渡者：食物太貴 靠飲水活了3天

麵包店工人Brahim講述，他在看到很多人越境的影片後，於是也拋開工作，前往休達，但在休達的一切令他驚訝，他根本負擔不起那裡價格高昂的食物，靠飲水活了3天，「我以為會在那裡建立更好的未來。但休達的一切讓我大吃一驚…… 一個吞拿魚三明治竟然可以賣100迪拉姆（約83港元）？」

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休達加裝500米浮動屏障

西班牙內政部指，自7月30日早上以來有約5萬人越境湧入休達，截至7月31日下午6時，有4.83萬人已折返。

西班牙8月1日稱，非法移民湧入休達的行動已停止，警方於1日開始在休達與摩洛哥的邊境附近安裝一道500米長的浮動屏障。

休達女居民Rocio Gil受訪片段在網絡熱傳，她在多名摩洛哥人圍住的情況下受訪，痛斥非法入境者是入侵，又指責政府沒有及時部署軍隊（影片截圖）

偷渡事件令休達居民深感不滿，一段西班牙電視台訪問休達女居民Rocio Gil的片段在網絡熱傳，她在多名摩洛哥人圍住的情況下受訪，她痛斥非法入境者是入侵，又指責政府沒有及時部署軍隊。

她稱「你必須親身經歷才能明白那種感受，這是一種入侵…… 而且無王法。」