特朗普直斥休達偷渡潮「災難」：看似數十萬人入侵一個國家

西班牙北非飛地休達（Ceuta）於7月30日發生約六萬人從摩洛哥越境的大規模非法移民事件。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）開腔回應，直斥事件是「災難」，形容「看似數十萬人入侵一個國家」。



特朗普在公開場合批評，休達的畫面「看起來像是一場入侵」。他還說：「太可怕了。記住這張照片。如果錯誤的一方上台，三年後我們就會變成那樣，如果民主黨上台，你們的日子就不好過了。」

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

與此同時，歐盟內部亦因今次事件出現外交裂痕。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）形容場面「令人震驚」，宣布暫停與西班牙之間的《神根公約》安排一個月。芬蘭、丹麥及捷克等國相繼支持或呼籲暫停西班牙的神根會籍。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）則強烈反駁部份歐盟國家的批評，直斥有關反應「自私、分化及違法」，被「偏見、假新聞、無知或政治利益驅使」。

他指責人口販運集團故意曲解西班牙最高法院的裁決，煽動今次偷渡潮，並強調多數成員國仍展現了「支持與團結」。

歐盟委員會委員布倫納（Magnus Brunner）確認，並無非法入境者成功進入歐洲大陸。西班牙當局已增派軍警，並設立充氣式海上屏障防止再有人偷渡。