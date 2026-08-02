歐盟宣布8月4日召部長級緊急會議　討論西班牙休達非法移民危機

西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）7月30日發生大規模非法移民湧入事件，數萬人從摩洛哥冒險越境。歐盟8月1日宣布，將於4日以視像會議形式召開成員國内政部長緊急會議，討論針對這次事件的應對措施。



英國《衛報》報道，歐盟成員國官員和歐洲邊境和海岸巡防署（Frontex）人員1日舉行會議後，決定於4日召開部長級緊急會議。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在社交媒體X上發文稱，她從一開始就向西班牙提供了支持，並指本週湧入休達的大多數人已被遣返回摩洛哥。她強調，歐盟各國須密切協調，進一步加強歐盟的邊境保護體系。

報道指，歐盟決定召開部長級會議，是希望彌合成員國內部的分歧，恢復在移民議題上的統一立場。

2026年8月1日，西班牙休達，有從摩洛哥偷渡到當地的偷渡試圖繞過西班牙警察。（Reuters）

休達陷入非法移民危機後，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社交平台形容場面「令人震驚」，宣布暫停與西班牙之間的有關自由通行的《神根公約》安排一個月。部份歐盟成員國亦相繼支持或呼籲暫停西班牙的神根會籍。

對此，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）1日稍早強烈批評歐盟部份國家的反應「自私、分化及違法」，在受到假新聞、無知或政治利益驅使下，選擇攻擊西班牙。