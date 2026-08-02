美中貿易全國委員會長：美企致力深耕中國市場　以提升自身競爭力

中國貿促會組織中國企業家代表團，7月31日在華盛頓與美中貿易全國委員會及其會員企業交流座談。美中貿易全國委員會會長譚森（Sean Stein）在座談前接受媒體採訪時表示，美國企業認識到中國經濟和創新體系的優勢，致力於深耕中國市場、與中國企業開展合作，以提升自身競爭力。



譚森表示，不僅農業、航空業，從金融服務到生命科學，從研發到製造，都是美國企業迫切想要推進的對華合作領域。

2026年6月17日，美中貿易全國委員會（USCBC）會長譚森（Sean Stein）在華盛頓特區舉行的美中貿易全國委員會2026年度晚宴上發表演講。（Getty）

他稱自己在最近與美國企業高管的交流中了解到，美企認識到中國經濟和創新體系的優勢，正在探討可以從中國學到甚麼，以及如何與中國企業合作，從而不僅提升美國企業在中國市場的競爭力，也提升其在全球其他國家和地區的競爭力。

譚森亦表示，美國企業看到中國企業、中國技術、信息以及供應鏈所孕育的巨大合作潛力，這種合作不僅局限於中國本土，更在於可利用這些優勢提升企業在全球範圍內的競爭力和運營效率。