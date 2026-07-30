中美AI大戰　矽谷的月亮並不格外圓

從2017年特朗普第一任期開始，中美貿易戰轟轟烈烈一直延燒，直到2025年5月，中美兩國才達成了休戰的共識。中國用八年的時間抵住了美國持續加稅進攻的步伐。這一戰美國是揮舞大棒的一方，中國是被動應對的一方。過去八年中國走過的是一條戰戰兢兢如履薄冰的險勝道路。

貿易戰剛休戰，中美AI大戰的熱度就持續走高。只不過這一次中美AI大戰和中美貿易戰完全不同。

這場競爭，美國根本沒有絕對領先的技術優勢，美國還沒有建立絕對的優勢護城河，美國還沒有機會歡呼勝利，中國就以另外一種姿態成為了新的領跑者。

2026年7月17日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上，民眾走過中國AI企業月之暗面（Moonshot）展位，該展位正在推廣其Kimi K3 AI模型。（Reuters）

2025年年初DeepSeek開源其DeepSeek-R1推理模型時，全球開發者都屏住了呼吸。這款僅用極低算力成本訓練出的模型，在數學和邏輯推理能力上直接對標了美國閉源大模型公司OpenAI的o1系列。

繼2025年驚豔全球的DeepSeek時刻之後，2026年7月16日中國大模型公司月之暗面推出的開源模型 Kimi K3堪稱科技圈的「核彈級」事件。它不僅是目前開源社區能接觸到的最大規模模型（總參數量 2.8 T），更在底層架構上做出了突破性的創新，實現了接近於美國閉源大模型公司Anthropic的Fable 5的編程能力。

一邊是中國的開源大模型，一邊是美國的閉源大模型。中美兩條AI路線在當下這個時空面臨着被空前比較的態勢。

7月17日上午，中國國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

特朗普政府被曝正在考慮禁止中國人工智能模型進入美國市場。白宮高官聲稱中國企業利用「蒸餾」法竊取美國知識產權，並威脅制裁。美國財政部等部門已開始考慮對部分中國開源 AI 模型實施禁用等措施。

而中國已經毫不客氣地以上海為中心建立了世界人工智能合作組織。中國引領規則制定和時代敘事的當仁不讓態勢，已經顯露出來，這種捨我其誰的自信，絲毫沒有對美國的敬畏。中國商務部發言人公開宣佈很多美國人工智能企業在研發和訓練中蒸餾了中國的模型。也有媒體報道中國當局正在考慮將出口管制範圍擴大至先進的人工智能模型及部分半導體技術。

換言之，中美誰蒸餾了誰的模型還不一定，中美誰禁止也不好說。好的東西才禁止出口，中國完全沒有感到美國的禁止是威脅，相反自家的好東西可能率先禁止美國使用也不一定。

2026年世界人工智能大會（WAIC）上，人形機械人在展示精湛球技。（中新社）

美國總統特朗普（Donald Trump）7月23日高調宣布，中國國家主席習近平將於9月24日訪問美國。兩國領導人屆時將討論人工智能問題。和貿易戰時代，互相已經加徵關稅之後，兩國官員領導人才會面談判不同，這一次，仗還沒有真正打起來，美國就率先宣布中美將進行討論。

美國想談談是建立在美國根本沒有絕對勝算的基礎上的。事實上，當美國剛剛流露出想對中國AI出手的矛頭時，美國國內的反對之聲就四起了。

2026年7月21日，英偉達CEO黃仁勳在接受美國Axios新聞網採訪時明確表示，中國開源AI模型「非常優秀」，美國企業「應該使用」。他稱中國開源AI生態「充滿活力並具備全球競爭力」，還直言美國沒有必要懼怕中國開源AI的發展。

近日，美國科技媒體《網路科技時代》（Tech Times）發表了一篇題為《中美AI競爭的關鍵：從拼「參數」到拼「獲得感」》的深度報導，在海外科技圈引發了廣泛討論。(Tech Times)

在美國政府官員在權衡是否應限制美國用戶使用中國AI模型時。英偉達、微軟、Meta、Palantir等20多家公司日前聯合發布公開信，敦促美國政策制定者不要對開源人工智能（AI）模型實施「過早的限制」，因為這將「扼殺競爭，或迫使創新流向海外」。這封聯名信公開發布數小時後，美國著名的閉源大模型公司OpenAI簽署了這封信。谷歌隨後也表示支持該信，目前，已有超過70家矽谷公司加入並署名。

7月23日，在德州特斯拉超級工廠，馬斯克（Elon Musk）接受了《經濟學人》主編貝多斯（Zanny Minton Beddoes）長達90分鐘的深度無保留專訪。 馬斯克提及了月之暗面發布的Kimi K3模型，認為其進步速度令人驚歎。他表示，中國AI公司在未來某個節點成為領跑者的概率相當高。他反對美國禁止企業使用中國AI模型的提議，因為「這麼做沒用，也擋不住中國成為AI領導者。」

美國元公司首席執行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）7月29日在接受媒體採訪時表示，美國不應為了在人工智能（AI）競賽中佔據優勢，而封禁中國AI模型。因為這並非「有效的解決方案」。

有意見認為，「在中美AI的巔峰對決中，決定勝負的指標正從『參數高度』轉向『民生厚度』。」(Getty)

黃仁勳、馬斯克、扎克伯格，不是人工智能產業的旁觀者，而是深度參與者。他們對中國AI做出積極判斷，且反對美國政府的封禁，足以說明中國AI實力已經強到了美國根本沒有毫不猶豫舉起大棒封鎖中國大模型的能力。

就連前白宮 AI顧問、美國閉源大模型OpenAI 戰略負責人Dean W. Ball也稱，Kimi K3 是一款很強的模型。它在Agent編程中的表現，已經接近2026年第一季度最好的公開模型。這樣的能力不能簡單用蒸餾解釋。

目前美國閉源大模型公司僅剩Anthropic是少數幾個沒有支持該倡議的知名AI公司之一。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是AI的重度使用者，日前他在社交平台上分享一段由AI生成的名為「謝謝你，總統特朗普」的音樂影片，期間一度將自己裝扮成《火影忍者》的主角漩渦鳴人。這條影片再次惹怒動漫迷們。（Change.org）

不是被動挨打的弱勢一方，中國已經是坐在桌面上的不可忽視的存在，這就是真實分量。美國的科技大佬力挺中國，美國國內的企業質疑本國閉源大模型巨頭，中國開源AI戰略掀起的首先是美國自己陣營的分裂和騷亂。

一些一直對美國技術迷之自信的人們，願意帶着濾鏡相信中國蒸餾了美國的大模型，而不是美國借鑑了中國。但是看看美國人是怎麼說的。

美國閉源大模型OpenAI的老大Sam Altman和Anthropic的老大Dario Amodei都師出斯坦福大學教授吳恩達，近日吳恩達公開宣稱現在的中美AI競爭，早就不是那種「你在前頭跑，我在後頭追」的田徑賽了。

他說矽谷那些頂級工程師也不是神仙，也得看論文。當他們發現中國這邊的思路更野、迭代更快時，他們也會借鑑。所以，美國實驗室無疑從中國實驗室的大量創新中受益匪淺。吳恩達亦直指，中國模型取得成功「蒸餾是主要因素」這個概念被嚴重誇大。

相較之下，由於美國的大部分工作都投入了封閉的專有模型中，所以當遇到問題，很難知道應該找誰來了解如何進行建模。也許一家公司會花高價聘請另一位工程師，但這樣知識傳播的程度就會降低。

的確，中美誰蒸餾了誰，不得而知。但是有美國業內專家站出來說，正在抄中國作業，這應該不是故意給美國抹黑吧。

當中國在AI大模型方面展現出技術先進性時，那些迷信美國技術霸權，始終相信美國才有技術創新土壤的人們其實破防了，可能不止美國人連其他國家的人們也不願意相信中國人能夠做出比美國還先進的大模型。

中國本質上打破了美國第二次世界大戰以後持續引領科技革命的神話，終結了美國的技術霸權，終結了美國憑藉技術領先瘋狂收割利潤的夢想。

真正的實力和競爭力是技術先進，是效率更高，是性價比更強。獨家生意好做，但是做不到獨家的時候，就要承擔生意不好做的後果。人都會是用腳投票的。美國人美國企業也是用腳來選擇的。

單純為了反對而反對，單純為了封閉而封閉，單純為了領先而對抗，終究會失敗。如果未來美國用零和博弈來看待中美AI競爭，只會把路走得很窄。美國也許可以對中國大模型說不，但美國之外的廣闊市場終將是中國AI的天下，最後美國的國內市場能夠守得住，很難說。