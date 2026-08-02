歐洲高溫天氣致萊茵河水位持續下降　或拖累德國第三季經濟產出

持續乾旱天氣導致歐洲最繁忙的內河航道萊茵河（Rhine River）水位持續下降。基爾世界經濟研究所近期表示，萊茵河持續低水位可能導致德國第三季經濟產出下降0.2%。而德國國家氣象局則預測，未來一段時間氣溫將再次升高，尤其是在萊茵河以南地區。



綜合外媒報道，今年夏季的熱浪和降雨稀少導致水位下降。而當萊茵河水位低時，貨船無法滿載航行，必須將貨物分散到多艘船上運輸。貿易商表示，部分內河船舶的載貨量僅為最大載貨量的15%至20%，額外的附加費增加了貨主的成本。

德國聯邦經濟研究所商業周期與成長研究小組主任庫斯（Stefan Kooths）向路透社表示，「其影響可能足以使第三季GDP下降0.1%至0.2%。」

2026年8月1日，德國考布（Kaub）水位測量站顯示，在歐洲熱浪期間，萊茵河水位為32公分。（Reuters）

庫斯表示，在正常的經濟環境下，持續的交通中斷將使7月的工業活動下降約0.8%，並使當月整體經濟產出下降約0.2%。

萊茵河是穀物、礦物、礦石、煤炭和石油產品等大宗商品的重要航運路線。商品交易商表示，工業正面臨成本大幅上漲的局面，工業客戶正在尋求替代的公路和鐵路貨運方式，但這些方式的成本也很高。