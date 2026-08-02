摩洛哥國王將以特朗普命名高速公路　表達「深切感激」

摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）說，他決定將一條耗資10億美元（約78億港元）、橫跨爭議地區西撒哈拉的高速公路，以美國總統特朗普（Donald Trump）的名字命名，以此表達對這位美國領導人的「深切感激」。



據摩洛哥國家通訊社MAP報道，穆罕默德六世在7月2日的一封信中確認，連接提茲尼特（Tiznit）和西撒哈拉城市達赫拉（Dakhla）、全長1055公里的高速公路，將被命名為「Donald J. Trump高速公路」。

穆罕默德六世盛讚特朗普在2020年對摩洛哥統治西撒哈拉的「歷史性承認」，並稱這「將永遠銘刻在摩洛哥人民的記憶中」，也「為兩國關係注入了前所未有的動力」。

2026年7月24日，美國總統特朗普出席華盛頓特區華爾道夫酒店舉行的白宮記者協會（WHCA）晚宴。（Reuters）

他也寫道：「為了紀念這份友誼與和平，並表達我個人的深深感激之情，決定將一條最重要的公路以您的名字命名。」

西撒哈拉是一片資源豐富的地區，面積與英國相仿。自1975年殖民統治者西班牙撤出以來，摩洛哥和阿爾及利亞支持的獨立運動一直存在爭議。聯合國將這個地區列為非自治領土。

特朗普在第一任期即將結束時，承認摩洛哥對西撒哈拉的統治權，這是他與以色列重建外交關係協議的一部分。摩洛哥是美國的重要盟友。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

