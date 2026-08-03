美警抄毒窟驚現60條劇毒蛇　含「全球最毒蛇」咬傷恐無血清可救

聯邦探員日前在新墨西哥州南谷一處住宅展開緝毒突襲，現場查獲約227公克可卡因、3把槍枝、2萬2000美元現金，還發現60條蛇，其中多數為劇毒品種。這次行動是當局偵辦可卡因販運案的一部分。



查獲全球最毒蛇種之一：內陸太攀蛇

據《WRAL》報導，根據扣押清單，這批蛇類包括眼鏡蛇、曼巴蛇、蝮蛇及蟒蛇等品種，部分蛇隻甚至被取了名字，例如蟒蛇「日落」與「威廉」，眼鏡蛇則有「暴風雪」及「艾斯科巴（Pablo Escobar，一名哥倫比亞毒梟）」等稱號。其中最引人注目的是一條內陸太攀蛇，被視為全球毒性最強的蛇種之一。

內陸太攀蛇，被視為全球毒性最強的蛇種之一。（廣州市林業和園林局）

新墨西哥州獵獲管理局表示，查獲的蛇類多數具有劇毒，遭咬傷後須立即就醫。經專業檢查後，這批蛇隻狀況良好，目前暫置於合格設施中，該局正積極尋找永久安置地點。由於各蛇種照護與安全需求不同，僅會移交給具備專業人員的機構。

專門從事蛇類捕捉與遷移工作的康納夏普（Connor Sharp）指出，內陸太攀蛇的危險不僅在於毒性，取得對應抗蛇毒血清更是一大難題，新墨西哥州可能沒有任何醫療機構備有相關血清。他補充，即使是一般響尾蛇咬傷，在美國的醫療費用也可能高達10萬美元。

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