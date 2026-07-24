廣西洪災千蛇出逃　福建救援員二赴災區徒手日捕20條毒蛇｜有片

7月初，受颱風「美莎克」影響，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，其中橫州當地多間養蛇場被洪水沖毀，上千條養殖蛇出逃，包括眼鏡蛇（有毒）、大王蛇和水律蛇（無毒為主）。洪水退去後毒蛇仍潛藏各處，存在隱患。近日，福建漳州黎明救援隊隊員陳培鑫兩度自發馳援災區，每日徒手捕獲20餘條毒蛇，逐戶走訪清除蛇患。



福建漳州黎明救援隊隊員陳培鑫兩度自發馳援災區，每日徒手捕獲20餘條毒蛇，逐戶走訪清除蛇患。（影片截圖）

福建漳州黎明救援隊隊員陳培鑫兩度自發馳援災區，每日徒手捕獲20餘條毒蛇，逐戶走訪清除蛇患。（影片截圖）

兩度馳援災區 日均徒手抓捕20條毒蛇

據內媒《紅星新聞》報道，陳培鑫介紹，自己已經是第二次自發從福建馳援橫州，參與捕蛇。此前，他因手部受傷返程休養，傷勢穩定後又再次前往雲表鎮救援。據其發布的影片顯示，在捕蛇過程中，一些眼鏡蛇會主動對他進行攻擊，噴射毒液等。大部份毒蛇藏在雜物堆裏，難以被居民發現。

福建漳州黎明救援隊隊員陳培鑫兩度自發馳援災區，每日徒手捕獲20餘條毒蛇，逐戶走訪清除蛇患。（影片截圖）

洪水過後，仍有許多蛇藏身居民住所。（紅星新聞）

陳培鑫透露，他每日出外排查，平均可抓捕20餘條毒蛇。這些毒蛇絕大多數是毒性極強的越南眼鏡蛇，體長可達1.5米，單條重量超過1公斤。他表示，近期抓到的眼鏡蛇與本土蛇類差異明顯，大概率為養殖場逃出，且因天氣放晴，蛇類怕曬太陽，多躲藏木板及磚頭縫隙等乾燥陰暗處，對清淤居民構成安全隱患。

陳培鑫稱，他將繼續在村莊逐戶走訪排查，徹底清除殘留的蛇患，同時向當地居民講解基礎防蛇知識，減少民眾清淤期間遇蛇受傷的風險。

福建漳州黎明救援隊隊員陳培鑫兩度自發馳援災區，每日徒手捕獲20餘條毒蛇，逐戶走訪清除蛇患。（影片截圖）

洪水過後，仍有許多蛇藏身居民住所。（紅星新聞）

洪水過後，仍有許多蛇藏身居民住所。（紅星新聞）

陳培鑫捕蛇的影片在社交平台流傳後，眾多網民留言表達感謝，「感謝！去清淤最怕碰見蛇了」「偉大的捕蛇人，向他致敬」。也有人叮囑他捕蛇時要注意安全，「要戴好面具啊 好危險」「天哪，太勇敢了，照顧好自己」「戴好防護面罩，戴好防咬手套，注意安全」。

廣西洪災沖毀養蛇場 有村民被毒蛇咬傷不幸離世

公開資料顯示，廣西橫州市為中國養蛇重鎮，雲表等鄉鎮遍布大小蛇場，眼鏡蛇與水律蛇為主要養殖品種，用於製藥及日化品。業界素有「中國養蛇看廣西」之說，廣西蛇類存欄量曾占全國70%。

據此前報道，7月6日颱風「美莎克」帶來特大洪水，雲表鎮鄧圩村單獨一間養蛇場就有800至900條蛇隨洪水逃竄。廣西橫州雲表鎮一名4、50歲女子於7月6日晚被蛇咬傷，因道路不通，傷者輾轉多次才送至醫院治療。接診醫院證實，有一名被蛇咬傷者不幸離世。還有村民被蛇咬傷脖子和手臂，但洪水導致村里斷水斷電，無法及時發出求救信息，僅2日便不治身亡。