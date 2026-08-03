泰國小朋友玩捉迷藏躲樓梯間「撞見屍體」！目睹34歲男陳屍嚇壞

泰國日前發生一宗獨居命案，34歲男住戶納塔沃（Natthaworn）被發現倒臥在公寓樓梯間；納塔沃的家屬坦言，納塔沃過去曾兩度輕生未果，本以為他搬出來自己住可以改善身心壓力，不料竟是天人永隔。



34歲男陳屍樓梯間 他玩捉迷藏目睹嚇壞

綜合《The Thaiger》等外媒報道，事件發生在當地時間7月30日晚間，位於泰國南部惹拉府（Yala）勿洞縣（Betong）的一棟4層樓公寓；警方接獲通報得知，有一名男子無生命跡象倒臥樓梯間，到場後確認死者身分。

泰國一群小朋友在樓梯間正在玩捉迷藏時發現一具屍體。（Amarin TV）

據了解，當時一群小朋友正在玩捉迷藏，卻在跑到頂樓的時候，發現無生命跡象倒臥在地的納塔沃，嚇得趕忙下樓通知納塔沃的朋友，後者上樓查看後雖一度嘗試急救，但仍遺憾的發現納塔沃早已身亡多時。

死者的妹妹表示，死者過去和家人住在一起時就兩度輕生。（Amarin TV）

納塔沃的妹妹表示，哥哥過去和家人住在一起時就兩度輕生，只是都被家人救回，雖然知道哥哥身心壓力大，但因為兄妹倆平時不太常交流生活細節，因此不清楚哥哥近期的情況。

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