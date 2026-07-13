台灣車禍揭車上有女屍！母不捨37歲女病逝竟載屍赴宮廟｢求神還魂｣

台灣屏東縣新園鄉本月9日發生車禍意外曝光詭異命案！63歲陳婦無法接受照料多年的37歲紀姓女兒病逝，竟載著已明顯死亡的遺體前往宮廟求神還魂，途中擦撞電單車遭查獲，全案報請屏東地檢署相驗死因。



據了解，63歲陳姓婦人年輕時在桃園與男友未婚產下紀女，紀女自幼身體狀況不佳，領有重大傷病卡。陳婦與男友分手後，帶著女兒回到高雄老家定居。由於紀女長期生活無法自理，後續又罹患糖尿病，陳婦每天負責照顧女兒，母女倆相依為命。

63歲陳婦無法接受照料多年的37歲紀姓女兒病逝，竟載著已明顯死亡的遺體前往宮廟求神還魂，途中擦撞電單車遭查獲。（截取自YouTube@中天新聞）

婦人載著女兒遺體前往宮廟途中發生車禍被鄉民目擊：

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紀女日前因故身亡，臉部已經膨脹，明顯無生命跡象，陳婦遲遲無法接受女兒已經死亡，認為女兒有機會還魂。9日當天，陳婦開車載著女兒遺體，與胞妹同車南下到屏東宮廟拜拜。行經屏東縣新園鄉中和路時，車輛突然偏移擦撞路旁電單車，讓全案意外曝光。

根據《ETtoday新聞雲》報導，現場目擊的新園鄉民代表陳春日表示，陳婦肇事後一度後退想離開，他立刻上前打開車門攔阻，發現副駕駛座的紀女已經明顯沒有氣息，後座還坐著陳婦胞妹。陳春日當下告訴陳婦紀女已經明顯死亡，但陳婦堅定認為「她會慢慢再回魂，我要送她去醫院」，後來又改稱要去東隆宮拜拜。

陳婦堅定認為女兒沒死，會「慢慢再回魂」。（截取自YouTube@中天新聞）

經警方初步檢視，副駕駛座的紀女明顯死亡許久，遺體出現屍斑，且嘴巴張開、下巴僵硬，陳婦下車時手中還抓著一袋疑似紀女的藥物。警方已報請屏東地方檢察署檢察官相驗，以釐清確切死因。

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