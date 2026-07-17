日本詭異雙屍案！員工失聯多日上司報警　警員破門驚見浴缸2女屍

日本驚傳雙屍命案！名古屋市千種區一處住宅，7月16日中午發現2具成年女性遺體，2人同躺在浴缸內，其中1具遺體已明顯腐爛。警方目前正確認2名死者身分，並調查死亡原因。



上司聯繫不上報警 警浴缸內發現2女遺體

根據東海電視台報道，日本警方表示，16日上午11時55分左右接獲民眾通報，對方聲稱為其中一名女住戶的職場上司。通報人表示：「我的員工從禮拜一開始就一直沒有來上班，到她家拜訪也沒有人回應。」因擔心發生意外，所以請求警方協助。

日本名古屋市千種區一處住宅，7月16日中午發現2具成年女性遺體。（截取自YouTube@東海テレビ ニュースONE）

警員趕到當事人位於千種區今池2丁目的3層樓公寓，在浴室的浴缸內發現了一具無法辨識年齡的成年女性遺體，以及另一具年齡看似介於30多歲至60多歲之間的女性遺體。據調查相關人士透露，其中那具年齡不明的女性遺體腐敗情況相當嚴重。

警員在浴室的浴缸內發現了兩具女性遺體。（示意圖/unsplash）

警方目前正進一步確認2名死者身分，並詳細調查她們死亡經過。而事發現場鄰近住宅區，距離JR千種站往南僅約400米。

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