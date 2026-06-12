韓國仁川垃圾回收場驚見斷肢　腳掌發黑僅21cm　警推測或為學生

韓國仁川一處資源回收場員工6月10日在進行回收物分類時，發現了一個用繃帶包裹的可疑物品，拆開後竟發現是人體下肢，嚇得他急忙報警。據當地警方調查，確認該物體為人體組織，初步研判死者很可能是名學生。目前已成立了調查小組，正在全力追查當中。



韓仁川某回收場驚見發黑的「人體下肢」

綜合韓媒報導，這間資源回收場位於延壽區松島洞，該名員工是在10日下午1時50分左右，分類輸送帶上的回收物時看到了一個用繃帶包裹的物體，本來以為只是一般垃圾，於是便將該物體從輸送帶上取下，在拆掉外層的繃帶後才發現是「人體膝蓋以下的部位」。

分類輸送帶上的回收物時看到一個用繃帶包裹的物體，此為輸送帶示意圖，與案件無關（示意圖，Unsplash@Hyundai Motor Group）

韓警方：死者恐為一名年幼學生或女性

仁川延壽警察署表示，透過DNA分析後已經確認該物體為人體組織，在現場未尋獲其他的身體部位，目前已經成立調查小組，並委託相關單位進行屍檢與更詳細的DNA鑑定，同時也正在調閱附近的監視器及訪查回收場附近的民眾，以釐清相關案情。

警方也透露，被發現的人體組織從膝蓋到腳後跟長約41厘米，腳掌的大小為21厘米，研判死者很可能是名年幼的學生或女性，但也可能因身體被截肢後，腳部收縮、乾燥，大小可能會比原來還小，故死者的年齡尚未確認，不過也已經向仁川地區的各間學校發送公文，調查是否有長期缺課或失聯的學生。

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