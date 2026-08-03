巴西總統盧拉尋求第4個任期　現年80歲自言仍然精力充沛

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）再次參加大選，角逐第四個總統任期。法新社報道，巴西勞工黨星期日（8月2日）正式確認盧拉為勞工黨總統候選人。巴西勞工黨全國代表大會在聖保羅舉行，會議正式批准盧拉與副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）（社會黨）再次搭檔參選。勞工黨已在高等選舉法院完成候選人登記工作。



現年80歲的盧拉在大會上說，自己精力充沛，並堅持規律的鍛煉，一直保持「最佳狀態」。盧拉說：「我要與歲月抗爭，不想變得老態龍鐘。」

儘管大會上沒有人直接點名美國總統特朗普（Donald Trump），但巴西與美國的貿易和外交爭端正持續升級，盧拉和其他左翼重量級人物都在大會上極力強調保護巴西主權以免受外部威脅。

巴西國旗：Brazil's former president and current presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva waves a Brazilian flag during a rally in Sao Gonçalo in the Metropolitan Region on October 20, 2022 in Sao Goncalo, Brazil. （Getty）

盧拉還敦促加大國防投入，他說：「我要做好準備，確保任何人都無法入侵我們的國家。」

這將是盧拉尋求第四個也是最後一個總統任期的選舉。盧拉於2002年和2006年連續兩次當選巴西總統，並在2022年大選中勝出，第三次當選總統。

本屆巴西總統選舉定於今年10月4日舉行投票。若需要舉行第二輪投票，將在10月26日舉行。根據巴西高等選舉法院的規定，各政黨須在8月5日前完成候選人確認工作，並於8月15日前完成官方登記；法定競選活動8月16日正式開啟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

