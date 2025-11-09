巨型海怪屍體沖上英國海灘 頭大身長可達2.75米 網民：電影才有
撰文：TVBS新聞網
英國西索塞克斯郡一座海濱城市沃辛（Worthing）近日出現一隻「怪魚」，讓當地民眾全嚇壞。43歲女子德萊妮2日在海灘遛狗時發現一條已經死亡的巨大長魚被沖上岸，宛如電影裡的場景，相當詭異。
「巨型海怪」現蹤英海岸 專家解答了
據《太陽報》報導，德萊妮受訪時表示，
我從來沒看過這樣的東西，看起來就像一條巨大的鰻魚。
該生物有著大大的頭，長長的身體，照片在社群掀起熱議，許多人紛紛猜測這到底是什麼生物。
索塞克斯野生動物信託基金（Sussex Wildlife Trust）派專家前往鑑定後指出，這條魚其實是「康吉鰻」（conger eel），一種無鱗，身體呈灰藍色、腹部是金色的長魚類。
專家解釋，康吉鰻最長可達2.75公尺，是體型上最大的鰻魚。另外，牠也是夜間獵人，白天會藏在岩縫或沙地洞穴，晚上才會出來覓食。
許多居民看到照片後仍感到震驚，一名網友驚呼，「這根本像電影裹才會出現的東西，真不敢相信這種生物就在我們的海裹！」
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】