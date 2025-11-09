巨型海怪屍體沖上英國海灘　頭大身長可達2.75米　網民：電影才有

英國西索塞克斯郡一座海濱城市沃辛（Worthing）近日出現一隻「怪魚」，讓當地民眾全嚇壞。43歲女子德萊妮2日在海灘遛狗時發現一條已經死亡的巨大長魚被沖上岸，宛如電影裡的場景，相當詭異。



「巨型海怪」現蹤英海岸 專家解答了

據《太陽報》報導，德萊妮受訪時表示，

我從來沒看過這樣的東西，看起來就像一條巨大的鰻魚。

該生物有著大大的頭，長長的身體，照片在社群掀起熱議，許多人紛紛猜測這到底是什麼生物。

一條已經死亡的巨大長魚被沖上岸，宛如電影裡的場景，相當詭異。（Facebook擷圖）

索塞克斯野生動物信託基金（Sussex Wildlife Trust）派專家前往鑑定後指出，這條魚其實是「康吉鰻」（conger eel），一種無鱗，身體呈灰藍色、腹部是金色的長魚類。

【相關圖輯】卡通裏的「人牙怪魚」真有其魚 傳聞會將男士睪丸誤當可口堅果？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

專家解釋，康吉鰻最長可達2.75公尺，是體型上最大的鰻魚。另外，牠也是夜間獵人，白天會藏在岩縫或沙地洞穴，晚上才會出來覓食。

許多居民看到照片後仍感到震驚，一名網友驚呼，「這根本像電影裹才會出現的東西，真不敢相信這種生物就在我們的海裹！」

【延伸閱讀】激罕「黑魔鬼魚」首次被拍到白天出現在水面 尖牙巨嘴高清照曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

巴西網紅「真人芭比」半裸陳屍官員寓所！疑涉毒品與性交易

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】