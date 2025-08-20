日本港口驚見「比鯊魚更兇猛的海中惡霸」！專家：會極速追咬人類

根據日媒「FNN」報導，沖繩國頭村港口近日驚見一條「長相凶惡」的魚，黑色身軀搭配黃色花紋、圓瞪的白眼，看似憤怒又帶著威嚇感。



這條魚正是有「海中惡霸」之稱的扳機魨，牠其實是河豚的近親，甚至在潛水客之間被形容為「比鯊魚更可怕」。

沖繩港口近日驚見一條「長相凶惡」的魚，定睛一看竟是被稱為比鯊魚更危險的扳機魨。（YouTube@【FNNプライムオンライン】）

目擊者原本只是發現海裡有條大魚，定睛一看竟是危險的扳機魨，立刻錄下畫面並上傳社群，影片短時間就累積超過2190萬次觀看，引發熱議。許多潛水客留言直呼：

「潛水界公認的噩夢魚」

「我就曾被牠追著咬，差點溺水！」



下關市「海響館」的水族館專家石橋將行解釋，這種魚在夏季繁殖期時領域意識特別強烈，為了保護巢區的安全，他們會襲擊任何接近的生物，包括潛水員，甚至毫不猶豫衝上前、直接咬住蛙鞋，而且攻擊速度很快：

牠們的牙齒粗壯又堅硬，連硬物都能咬碎。

扳機魨和人一樣，晚上睡覺，白天活動。石橋提醒，若在海中遇見，保持距離觀察才是最佳做法。

扳機魨廣泛分布於日本奄美各島嶼以南的海域，外型雖奇特吸睛，但其攻擊性讓潛水者對牠敬而遠之。專家強調：

千萬別把牠當成好奇的觀賞魚，一旦惹怒，很可能成為攻擊對象。

牠們嘴中有上下8顆像鑿刀一般尖銳有力的牙齒，咬力甚強，連海膽等硬殼也能嚼碎。這條現身沖繩港口的「怒臉魚」再度提醒民眾與潛水愛好者，務必保護自身安全。

