澳洲女誕同卵四胞胎升級為8孩媽　醫生：1500萬分之一機會｜有片

一名澳洲女子7月14日誕下自然受孕同卵四胞胎女嬰，醫院方面稱之「極高風險」，主診醫生更是直言，此類妊娠發生概率僅約一千五百萬分之一，共用單一胎盤的情況更是極其罕見。



這位產下罕見四胞胎的女子Jenitar Na'amoana，今年34歲，已經與丈夫孕育四個孩子，當得知懷上四胞胎時，夫妻表示感到「非常驚訝」（immense surprise）。

主診醫生、醫學專家本多爾（Alexa Bendall）表示，同卵四胞胎出現的機率約為「每1,500萬次懷孕有一次」，並指出「四個胎兒共用同一個胎盤，這是前所未聞的。」

本多爾提到，本次妊娠屬極高風險，醫院在該女子懷孕25周時將其收治入院密切監測，並讚許母親心態穩定，順利規避各類孕期併發症。

四名新生女嬰在孕期28周零4天通過剖腹生產，本多爾表示「太不可思議，我們非常高興能參與其中」，另外透露嬰兒們將留在新生兒童重症監護室，直到足月出生，「目前情況非常好」。據外媒報道，其中一名女嬰取名為Alexa，以致敬主診醫生。

面對養育8個孩子的龐大壓力，Jenitar Na'amoana夫婦發起線上籌款，希望購入十座麵包車便利出行，目前募款金額已超過3.7萬澳元（約20萬港元），收穫眾多社會善意支持。