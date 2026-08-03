美媒：特朗普政府敲定AI自願監管框架 白宮8.4召科企開會審視
撰文：蕭通
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路透社及美國媒體8月3日引述消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 領導的政府，已為人工智能（AI）敲定一項自願監管框架，以評估AI模型的安全性，包括其黑客攻擊能力。在此之前，Anthropic和OpenAI均披露，他們開發的AI工具曾入侵其他公司系統。
美國媒體The Information報道，白宮已邀請OpenAI、Google和Anthropic的代表於4日開會，就確定自願安全測試的細節進行審視。報道指出，該框架將為AI實驗室建立一項自願程序，使其在向合作夥伴和公眾發布模型之前，先提交給政府進行審核。
此次會議的召開時間，距離6月初一項行政命令設定的框架完成期限、亦即8月1日已過去數日。
The Information引述知情人士透露，會議將由國家網絡安全總監辦公室（Office of the National Cyber Director）主辦。邀請函明確指出，會議將討論框架的下一步工作，以及一項未具體說明的相關活動。據指出，會議預計將包括各公司高管以外的員工代表，而今次會議並非為公開發布該框架。
路透社引述白宮官員稱稱，暫時未知該自願測試框架的細節，包括如何報告結果及使用哪些指標。
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