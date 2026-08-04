美國25州入稟控特朗普政府　向60經濟體加徵301關稅涉違法

包括紐約州、俄勒岡州等25個美國州份，8月3日向位於紐約市曼哈頓的美國國際貿易法院（United States Court of International Trade）提起訴訟，要求法庭裁定總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前以所謂「強迫勞動」為由，對60個經濟體徵收的301關稅措施屬於違法，並予以廢止。與訟州份並要求，在此案完成審理前，暫緩執行該關稅。



2026年8月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，宣布成立總統軍眷委員會（President's Military Spouse Commission，暫譯）後回答媒體提問。 （Reuters）

入稟州份的總檢察長或州長均為民主黨籍，他們質疑特朗普政府以「強迫勞動」為藉口，濫用條款加徵關稅，又稱對進口商品徵收全面關稅，並無助於真正解決強迫勞動問題。勒岡州總檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）等發表的聲明批評，儘管屢戰屢敗，特朗普仍試圖再次為工薪家庭，以及本土企業帶來更多混亂。

白宮發言人德賽（ Kush Desai ）則稱，關稅措施是基於其他國家的不公平貿易行為，從而作出適當且合法的回應。這些國家未能有效阻止強迫勞動產品出口，對美國企業及工人造成損害，必須予以解決。