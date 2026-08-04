強颱風白海豚來襲　6日逼近沖繩　料帶來巨浪和狂風暴雨

強烈颱風白海豚（Dolphin）8月4日（周二）正逼近日本小笠原群島，為當地帶來巨浪和強風。據日本氣象協會預測，白海豚其後將向西移動，於6日至8日（本周四至周六）逼近沖繩地區，預料當地將引來巨浪和強風暴雨。



據日本氣象協會報道，截至4日凌晨3時，白海豚位於父島東南方約280公里處，正以每小時

25公里的速度向西移動。該颱風體型較大，威力強勁。中心附近最大持續風速為每秒45米，最大瞬時風速為每秒60米。

報道指，白海豚將於4日傍晚最接近小笠原群島，並於5日繼續向西移動，強度將維持在極強級數。小笠原群島預計將持續強風天氣至5日黎明，預計5日海況將極為惡劣，浪高可達11米，需提防巨浪及湧浪。

沖繩料6日起迎來巨浪和強風暴雨

自6日起，沖繩將受到越來越大的影響；預計當地將迎來巨浪和強風暴雨。

白海豚預計將在日本南部西移，並於6日至8日逼近沖繩地區，強度將保持強勁。預計6日至7日大東列島地區將出現強風，7日至8日沖繩本島地區也將出現強風。大東列島地區海面將出現巨浪，浪高可達10米，沖繩本島地區海面將出現巨浪，浪高可達8米。

2026年8月4日，據日本氣象協會預測，強烈颱風白海豚（Dolphin）將向西移動，於6日至8日逼近沖繩地區，預料當地將引來巨浪和強風暴雨。 （日本氣象協會網站）

根據颱風路徑，可能出現達到預警等級的暴雨，因此必須提防山泥傾瀉、低窪地區水浸和河流水位上漲等風險。