日韓逃不掉的美國收割　是敲給誰的警鐘 | 點經

韓國股市劇烈波動、日圓持續貶值，毫無疑問是近期市場最大的新聞。7月KOSPI指數多次觸發熔斷機制，單月內就發生了4次全市場熔斷，這在韓國股市歷史上極為罕見。身為韓國股市「雙引擎」的半導體巨頭三星電子和SK海力士是重災區。別看7月31日外資單日淨買進韓國股票約7.2萬億韓元（約396億港元），創下史上最高紀錄，但別以為拐點就來了。



8月3日開盤持續下跌。韓國交易所啟動韓國創業板指（KOSDAQ） 的SIDECAR機制，程式化交易暫停5分鐘。而後有所回升，市場波動率仍維持在歷史高點。韓國股市正經歷一場由槓桿資金驅動的劇烈調整，目前市場仍在恐慌中。



而再看日本這邊，美元兌日圓匯率逼近164關口，創下近40年來的新低。日本政府早已介入，但無果。這個時候，美國高調介入，日美聯手實施匯市干預，特朗普還高調炫了一把「友誼」，最諷刺的就是，全世界都知道日圓疲軟的罪魁禍首是美日巨大利差。只要美日利差依然懸殊，套息交易的底層邏輯就不會改變，日圓隨時可能重回貶值通道。更諷刺的是，美國下場支撐日圓，更不是出於對日本的憐憫，而是對美元潮汐外溢風險的精準管控。 （更多內容請見：《美國護盤日圓？不存在的！｜點經》）

事實上，過去四十年，全球資本圈始終繞不開一個事實：美國收割日本。1985年廣場協議落地，日圓被迫大幅升值，日本隨後吹起史詩級股市、樓市泡沫，泡沫破裂後直接跌入失去的20年、30年、40年，曾經比肩美國的經濟神話徹底落幕。在這樣的背景下，日圓被一再收割也不足為奇，如今，同樣的疑問開始浮現：高度依賴美國、手握全球核心半導體產業的韓國，會不會復刻日本的悲劇，被美國徹底收割？市面上已經有很多聲音判定——「韓國就是下一個日本」。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

但，這個答案，恐怕更殘忍。

首先，先談談共性。美元潮汐收割，這不是陰謀論，是明明白白的陽謀。韓國股市的劇烈震盪和日本匯市的持續承壓，其底層邏輯確實都指向了「美元潮汐」的收割效應。

韓國股市是資本帳開放下的「潮汐收割」。放水期（推高資產）： 在聯準會降息週期，大量廉價美元湧入韓國，疊加AI晶片熱潮，熱錢瘋狂湧入三星、SK海力士等半導體巨頭。這不僅推高了股價，也讓韓國散戶大量使用槓桿跟風炒作，將資產泡沫吹到了極致。到了收水期（抽乾流動性）： 當聯準會維持高利率甚至釋放升息訊號時，美元回流。

外資為了避險和追逐高息，開始大規模拋售韓國股票並撤離。於是就發生了「踩踏」： 外資的撤離直接導致韓股暴跌，進而觸發大量槓桿資金的強制平倉，形成「下跌-賣出-再下跌」的死亡螺旋。而在市場極度恐慌、資產價格跌至谷底時，外資又會掉頭回來「抄底」，完成一輪完美的收割。

韓國股市KOSPI今年已第9度觸發熔斷。(（Reuters/資料圖片）

而日本匯市則是利差驅動下的「套息交易」。長期以來，日本維持超低利率，而美國為了對抗通膨持續升息，導致美日利差急劇擴大。全球投資人大量借入廉價的日圓，換成美元後去投資美國的高收益資產（如美債、美股科技股）。這個過程本身就需要不斷拋售日圓、買入美元，導致日圓持續貶值。當日圓貶值到危及國內經濟（如引發嚴重的輸入性通膨）時，日本當局只能消耗寶貴的外匯儲備，甚至聯合美國干預匯市來買入日圓。

然而，只要聯準會不轉向降息，美日利差的根本矛盾不解決，這種干預就只能暫時減緩跌勢，無法扭轉日圓貶值的長期趨勢。

是的，日、韓被收割的底層劇本之所以完全一致。一個基本盤很關鍵──日、韓最大的共同軟肋：沒有完整戰時主權，國防完全綁定美國。經濟博弈從來不只商業競爭，更是國力博弈。美國可以隨時以駐軍費用、安全合作、情報支援作為籌碼，對日、韓進行經濟施壓。沒有軍事自主，所有產業協商都先天缺底牌。

韓國是全球金融開放度最高的已開發經濟體之一：外資持有近40%的流通股市值，三星、SK海力士等核心財閥外資持股比例超50%，貝萊德、先鋒領航等華爾街巨頭是核心大股東。1997年亞洲金融危機，韓國瀕臨國家破產，被迫接受美國主導的IMF苛刻條款，全面開放金融市場。從那時起，韓國核心資產的定價權、收益權，就已經大量落入美元資本手中。美元升息、資本外流、匯率暴跌、資產抄底，這套成熟的收割流程，對韓國永遠有效。也就是美元潮汐可以隨意收割。

而韓國經濟又是典型的「單腳走路」：半導體出口佔總出口超35%，財閥經濟壟斷全國核心資源。三星一家就撬動韓國近20%的GDP，產業集中度極高，抗風險能力極差。一旦晶片週期下行，韓國幾乎沒有其他產業可以對沖風險，和當年日本製造業一家獨大的高風險格局高度相似。既然痛點高度重合，韓國是不是會重走日本崩盤老路？那倒也不是。

韓國GDP，基本都是由三星和SK海力士貢獻。（Reuters）

首先，經濟體量不在一個層級，威脅度就天差地別。巔峰時期的日本，GDP達到美國的68%，擁有完整工業體系，從高階製造到終端消費全面碾壓美國企業，是真正能挑戰美國綜合國力的對手。而當下韓國GDP僅為美國的7%左右，體積懸殊，根本不具備挑戰美國霸權的實力。當年美國的目標是徹底打垮競爭對手，所以不惜刺破日本全國資產泡沫，讓其長期停滯。如今美國對韓目標是控制、利用、吸血，而非摧毀。韓國是美國AI產業鏈不可或缺的產能支柱，美國絕對不會主動引爆韓國經濟，導致全球供應鏈斷裂。

再有就是日本泡沫時代，正處於人口紅利頂峰，企業、居民大規模加槓桿，催生了樓市、股市的超級泡沫，後續才會出現崩盤式暴跌、長期資產負債表衰退。而韓國早已進入全球最低生育率、極速老化階段，內需長期萎縮，沒有大規模加槓桿的人口基礎，根本無力催生全國性巨型資產泡沫。沒有超級泡沫，就沒有超級崩盤，這是韓國規避了日本式悲劇的核心底層邏輯。

並且，當年日本高度依賴歐美單一市場，被美國拿捏得死死的，毫無突圍空間。如今韓國貿易格局多元，中國、東南亞、中東都是核心市場，即便持續被美國施壓，仍能透過多元貿易一定程度的對沖風險，擁有一定的迴旋餘地。

日本經濟：自新冠疫情以來，2023年6月份日本遊客首次突破200萬人次。（Reuters）

但說一千道一萬，重點還是韓國不構成真正的威脅。比起日本轟轟烈烈的「泡沫破裂、三十年停滯」，美國對韓國的收割，更隱蔽、更溫柔。但，這是一場不崩盤、不崩潰、但永久失血的精細化收割。美國對韓國的算盤是：其一，產業肢解：讓韓國核心技術變成「美國代工廠」。透過晶片法案、技術管制、地緣規則，美國持續拆解韓國半導體優勢：強制三星、SK海力士赴美建設高端產線，把先進產能落地美國；要求韓企上交核心運營、技術、客戶數據；限制韓企在華擴產，人為割裂韓國深耕多年的產業鏈集群。

美國的終極目的很明確：保留韓國的製造產能，剝奪韓國的技術定價權，讓韓國永遠只能做執行者，不能做規則制定者。

其二，資本吸血：永久瓜分高端產業紅利。美國已經直接向韓國提出無理要求：要瓜分韓國晶片企業的超額利潤。這種赤裸裸的利潤掠奪，背後是美元資本的深度綁定。華爾街資本早已透過持股，牢牢鎖定韓國財閥的分紅與收益，每一輪晶片牛市、每一筆高端利潤，都會大量流向美國資本。1997年金融危機低價抄底，多年持續持股分紅，未來持續利潤瓜分，韓國高端產業的紅利，早已不是韓國人的紅利，而是美元資本的固定租金。

輔以安保合作、駐軍部署、貿易關稅為籌碼，美國常年逼迫韓國擴大美企採購、加大在美投資、提高防務分攤費用。這種隱形財富轉移是常態化的，沒有劇烈崩盤，卻會持續掏空韓國國民財富，成為無法擺脫的長期負擔。

其實可以清楚看清日韓兩國的命運：日本的宿命是挑戰霸權失敗，被重拳打殘，陷入長期停滯。而韓國的命運是被鎖死在依附框架裹；日本是「被打倒的強者」，韓國是「被鎖死的打工者」。日韓是最真實、最血腥的例子──所有沒有完整主權的經濟繁榮，都是空中樓閣。產業可以頂尖，企業可以賺錢，國民可以富裕，但只要安全、金融、核心規則被別人掌控，所有的繁華，終究只是別人可以隨時收割的資產。日韓的宿命，也給所有崛起中的經濟體，敲響了最深刻的警鐘。