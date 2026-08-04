Netflix、迪士尼傳推免費方案迎戰YouTube　專家揭「免課金」風險

現代人想在家追劇或看電影，付費訂閱Netflix或Disney+等串流平台已成日常，然而「月費年年漲」也讓不少消費者直呼吃不消。面對YouTube等免費影音平台強勢搶奪用戶，串流巨頭們終於坐不住了！傳出Netflix、迪士尼等正打破以往商業模式，積極評估推出「全免費方案」，試圖以「零門檻＋廣告獲利」迎戰對手。



YouTube崛起 搶佔近兩成收視率

傳統付費串流平台面臨的最大威脅，莫過於以YouTube為主的免費影音服務。根據研調機構尼爾森（Nielsen）數據顯示，包含YouTube等「免費廣告支持電視（FAST）」應用程式，在2024年5月已佔據全美電視總收視份額的19.1%，顯著高於去年同期的17.2%。

YouTube憑藉龐大的創作者生態系、短影音與Podcast等新型態內容，成功轉移了大量觀眾在電視大螢幕上的觀影時間，對依賴月費收入的Netflix與Disney+帶來嚴峻挑戰。

YouTube憑藉龐大的創作者生態系、短影音與Podcast等新型態內容，成功轉移了大量觀眾的觀影時間。（Unsplash@Szabo Viktor）

消除付費門檻 迪士尼與Netflix評估戰略轉型

為了擴大用戶基數並提升廣告收益，串流巨頭內部已開始鬆動。據《商業內幕》（Business Insider）報道，迪士尼產品與技術總監史密斯（Adam Smith）在內部會議中首度提出免費會員的構想。他認為，移除付費門檻能大幅增加App的使用頻率，一旦養成用戶的觀看習慣，未來將更容易將其轉化為付費用戶。

Netflix聯合行政總裁彼得斯（Greg Peters）在財報會議中坦言，儘管短期內尚無具體時程，但「在特定市場提供免費服務確實具備可行性」。而派拉蒙（Paramount）據傳已在內部簡報中展開規劃，擬開放部分熱門影集供用戶免費觀看。

迪士尼產品與技術總監Adam Smith在內部會議中首度提出免費會員的構想，Netflix聯合CEO也認為「在特定市場提供免費服務確實具備可行性」。（Unsplash@Alexander Shatov＆BoliviaInteligente）

雙面刃風險：恐分食付費收入、廣告頻率難捏合

儘管「免費方案」被視為吸引新用戶的利器，但專家警告背後隱藏著巨大的商業風險。Greenlight Analytics分析師Brandon Katz指出，若免費內容過於豐富，可能導致現有付費用戶「降級」至免費方案，反而損害平台的整體訂閱營收。

PP Foresight媒體分析師Paolo Pescatore表示，免費模式要成功，關鍵在於分寸拿捏。內容給太少用戶不買單，給太多則會破壞訂閱制度。

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