2026上半年Netflix劇集排名　《怪奇物語》《鐵拳教育》未入前三

Netflix 2026上半年影集榜出爐，懸疑驚悚以低成本高回報奪冠、韓劇動作突圍。串流下半場，內容該押哪一類？



Netflix官方公布的2026年上半年影集榜單（以總觀看次數views為核心衡量基準），為全球影視產業提供了一份極具指引價值的數據藍圖。在內容供給過剩與觀眾注意力碎片化的時代，這份數據不僅揭示了全球訂戶的集體觀影偏好，更折射出串流巨頭未來可能的策略轉向。

2026上半年Netflix影集總觀看次數排行榜

2026 Netflix影集總觀看次數排行榜（Netflix官方報告）

懸疑驚悚類吃香，前五名中奪三席

榜單首位由美國原創懸疑驚悚影集《他和她的，謊》（His & Hers）以高達1.04億次觀看強勢奪冠，一舉超越眾多傳統大製作續集。結合第3名《我會找到你》（I Will Find You）（6,390萬次）與第5名英國劇集《危險追逃》（Run Away）（5,030萬次），前五名中驚悚與犯罪類型便囊括三席。

（《他和她的，謊》（His & Hers）海報）

這一現象反映出串流平台一項極其重要的演算法邏輯：高反轉（high-twist）、強懸念的敘事結構，具備高社群討論度與「追劇黏性」（binge-watchability）。相較於科幻或奇幻題材龐大的特效預算，懸疑驚悚劇集往往能在中等成本控制下，創造出極高的投資報酬率與話題聲量。

IP續作擁基本盤，柏捷頓家族、怪奇物語受矚目

時代浪漫典範的生命力：《柏捷頓家族：名門韻事 第四季》（Bridgerton）以1.002億次觀看高居第二，證明該系列已穩固建立其作為Netflix旗艦古裝愛情IP的地位。其成功歸因於成熟的類型化公式、高視覺質感與穩定的女性受眾基本盤。

終局效應與舊作拉動效益：《怪奇物語 第五季》（Stranger Things）以5,560萬次位居第四。值得注意的是，第一季亦以2,580萬次觀看擠入第27名。這種「新季播映帶動首季複習」的雙向流量重疊，展現了超級IP在平台上的長尾價值，以及帶動用戶回流的能力。

《怪奇物語》海報

中段續集的平穩回報與邊際效益：包括《暗夜情報員 第三季》（The Night Agent）（第10名）、《下流正義 第三季》（The Lincoln Lawyer）（第11名）及《維琴河 第七季》（Virgin River）（第18名）等，觀看次數維持在2,880萬至3,610萬區間。這類成熟劇集雖然無法衝擊億級頂峰，卻能提供極其穩定的訂戶留存率。

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+ 15

非英語龍頭 韓劇《鐵拳教育》摘下

在美劇依然占據六成以上榜單的主導地位下，非英語內容的突圍方式亦相當值得關注。

韓國市場的類型拓展：韓國動作劇集《鐵拳教育》以4,820萬次衝上第6名，成為非英語影集龍頭，超越浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》（第19名，2,860萬次）、犯罪懸疑劇《莎拉的真偽人生》（第28名，2,580萬次）及《獵犬 第二季》（第30名，2,430萬次）。這表明韓劇已成功從傳統浪漫喜劇，拓展至硬派動作與犯罪市場。

歐洲犯罪風格的區域吸引力：德國的《密屋陌路》（Unfamiliar）（第13名，3,160萬次）與西班牙的《柏林：抱銀貂的女子》（Berlín y la dama del armiño）（第23名，2,760萬次），展現出歐洲在地劇集在全球化分發機制下的穩健基本面。

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+ 13

兒少節目與實案紀錄片，用戶黏性超高

在主線劇情劇集之外，兩大特定類型展現了極高的用戶黏性。

兒少內容的驚人總量：《瑞秋老師》（Ms. Rachel）第一季（第9名，3,730萬次）與第二季（第15名，3,130萬次）合計約6,860萬次觀看，加上《Danny Go!》（第26名，2,640萬次），顯示家庭訂戶的重複播放率（repeat viewership）是支撐串流平台日流量不可忽視的基石。

實案犯罪與紀實娛樂：《恐龍時代：你不知道的故事》（第14名）、《麥可傑克森：裁決》（Michael Jackson: The Verdict）（第17名），以及《兇手嫁不嫁》（Should I Marry a Murderer?）、《恐怖前任全記錄》等，證明低成本、高話題度的實案紀實內容，在吸引隨機觀看（casual viewing）上的強勁實力。

綜觀2026年上半年Netflix榜單，串流巨頭的內容戰略與整體布局已日趨成熟：以億級爆款（如《他和她的，謊》、《柏捷頓家族》）創造話題聲量，以中段續集與在地化內容（如韓劇、歐洲犯罪）穩固基礎訂戶，再以兒少與紀錄片維持極高日活與長期留存。對於全球影視創作者而言，如何在強類型敘事、在地特色與全球普世情緒之間找到最佳平衡點，將是未來爭奪串流版圖的關鍵所在。

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