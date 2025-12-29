YouTube逾兩成是「AI廢片」低質卻年賺9億　一國家近半人口有訂閱

AI愈來愈進步，大量的AI語言模型、AI製圖與AI生成影片如今充斥著人們的生活。研究指出，網路上有愈來愈多低品質、以全AI生成為主的影片，雖然沒什麼劇情，但仍能透過演算法迅速傳播，帶來破億的流量與價值，目前YouTube上就有超過2成內容屬於這種「AI廢片」（AI slop）。



美國辭典出版商韋氏公司也將原意為「幾乎沒有價值的東西」或「餿水」的英文單字「slop」選為2025年度代表字，延伸意義為「以AI工具大量產出的低品質數位內容」。

觀看數最高的AI廢片頻道「Bandar Apna Dost」來自印度，其累積觀看次數高達24億。（YouTube@BandarApnaDost）

來看看這些荒誕卻火爆全網的「AI廢片」：

AI廢片席捲全球 每年估能賺進9.1億元

《衛報》報道，影片剪輯公司Kapwing調查共1.5萬個各國前百大受歡迎的YouTube頻道，發現其中有278個頻道幾乎只發布AI廢片，這些頻道共累積超過630億次觀看、2.21億名訂閱者，估計每年能創造約1.17億美元（約9.1億港元）收入。

研究團隊也實際建立全新的YouTube帳號進行測試，發現推薦清單中前500支影片有104支屬於AI廢片。若將其他只為賺流量而製作的低品質內容一併計算，約三分之一的推薦影片可歸類為「腦腐內容」（brainrot）。

這類影片正快速充斥各大社群平台，從X、Meta到YouTube，逐漸形塑出一個去脈絡化、易成癮、跨語言傳播的全新內容生態。《衛報》也發現，在今年YouTube成長最快的頻道中，有近一成頻道屬於AI廢片，即便平台試圖打擊「不真實內容」，仍難全面遏止。

Kapwing的研究顯示，這些頻道的觀眾遍布全球，在西班牙有多達2022萬人追蹤這類頻道，接近全國人口的一半，這些頻道在埃及、美國及巴西也都各有破千萬名訂閱者。

愈廢愈受歡迎 大人小孩都是受眾

其中觀看數最高的AI廢片頻道「Bandar Apna Dost」來自印度，累積觀看次數達24億。頻道內容描述一隻擬人化恆河猴與酷似綠巨人的肌肉人對抗惡魔、搭乘番茄製成的直升機冒險，劇情荒誕離奇。Kapwing估計，該頻道年收入最高可達425萬美元（約3304萬港元）。

科技與數位權利研究員拉克沙內（Rohini Lakshané）指出，這類頻道之所以受歡迎，關鍵在於荒謬感、誇張的陽剛形象以及缺乏連貫劇情，讓新觀眾能隨點隨看、毫無門檻。

來自新加坡的「Pouty Frenchie」則鎖定兒童觀眾，累積20億次觀看。頻道內容以法國鬥牛犬為主角，描繪其前往糖果森林、吃水晶壽司的冒險，並搭配小孩笑聲的罐頭音效，年收入估近400萬美元（約3109萬港元）。美國頻道「Cuentos Facinantes」同樣以卡通故事吸引孩童，訂閱數達665萬，為Kapwing本次研究中訂閱數最高的頻道。

也有頻道以災難影像吸引目光，例如來自巴基斯坦的「The AI World」發布大量AI生成的洪水短片，影片標題打著「貧窮的家庭」、「可憐的人們」或「洪水中的廚房」等，卻搭配「助眠雷雨聲白噪音」當背景音效，累積觀看數達13億。

這些AI廢片能幹嘛？他們從哪裏來？

由於YouTube並未公開每年的影片總觀看量或AI內容佔比，因此難以精確衡量這類頻道的整體影響力。但在「糖果森林」與「AI洪水」背後，其實是一個逐漸成形、透過AI工具嘗試從全球最大影音平台中榨取流量與收益的產業。

長期關注AI廢片的記者里德（Max Read）表示，在Telegram、WhatsApp及Discord等社群中，有許多交流製作AI廢片與販售相關課程的群組，教人如何量產能吸引流量並賺錢的內容，甚至有人靠賣課程賺得比生產廢片還多。

他指出，這些創作者遍布世界各地，其中多數來自網路自由度高、英文流通的國家，像是印度、烏克蘭、肯尼亞、尼日利亞、巴西甚至是越南等，這些創作者透過YouTube賺錢能賺得比當地的中位數薪資來得多。

里德也表示，真正決定成敗的並非創意，而是Meta與YouTube演算法，這些社群網站本質上就是大型的A/B測試機器，關鍵在於找出甚麼影片最吸引人，然後如何快速複製、擴大量產。對此，YouTube發言人回應說：

生成式AI就像其他工具一樣，可用於製作各類不同高低品質的內容。無論影片如何製成，YouTube仍專注於向用戶推薦優質影片，所有上傳到YouTube的作品都必須遵守社群規範，否則將會被移除。

