Netflix米高積遜紀錄片稱「侵害兒童絕無僅有」惹怒粉絲爆退訂潮
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
「流行樂之王」米高積遜（Michael Jackson）的音樂傳記電影《米高積遜》票房席捲全球，他過往的傳奇事蹟也被重新挖出，不過種種爭議也再次被討論，而串流平台Netflix也將在6月推出關於他的紀錄片影集《米高積遜：裁決》（Michael Jackson：The Verdict），預告片就談及不少他過去被指性侵孩童的說法，引爆海內外許多粉絲的不滿，更掀起Netflix退訂潮。
有別於傳記電影聚焦在米高積遜早年的音樂天賦與成名之路，紀錄片影集則多描繪他過去的司法風暴，內容鎖定2005年米高積遜涉嫌在加州「夢幻莊園」猥褻未成年男童而遭起訴的歷史事件，並透過多位當年參與案件的關鍵人物現身說法，意圖重新拼湊這場世紀審判。
+5
但此舉也引來粉絲不滿，有粉絲在threads憤怒表示，預告片內容有高度揣測、影射MJ有性侵的嫌疑，旁白說的：「他的才華、技藝與成就皆絕無僅有，他侵害兒童的手法也絕無僅有」相當有失公正。
該粉絲舉證反駁，歷史事實是米高積遜在1994年已與其中一名指控者佐敦錢德勒（JordanChandler）達成庭外和解，且在2005年的刑事審訊中，法院早已判定「全數無罪」，該名粉絲文中寫到：
當影視平台為了流量，選擇背離已知的司法定論。身為粉絲看了真的很受傷，決定直接用『退訂』做出抗議行動。
此文一出立刻引起病毒式擴散，許多粉絲紛紛留言：
「太失望了！」
「拒看＋退訂了，不要給他們流量」
「Michael已經不能為自己說話了，但我們可以！退訂抵制惡意的Netflix」
延伸閱讀：米高積遜愛寵Bubbles現在何處？43歲高齡隱居於庇護所 最愛畫畫
+4
Michael Jackson能活到50歲已是奇蹟？紀錄片揭一代天王真正死因10歲表演獲米高積遜親切摸面 長大後她變氣質女星：MJ溫柔到不行米高積遜密友家族公開指控性侵 Cascio四兄妹揭內幕並起訴索償米高積遜｜拍廣告意外嚴重燒傷 往後依賴止痛藥埋下逝世警號
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】