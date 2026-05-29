Netflix米高積遜紀錄片稱「侵害兒童絕無僅有」惹怒粉絲爆退訂潮

「流行樂之王」米高積遜（Michael Jackson）的音樂傳記電影《米高積遜》票房席捲全球，他過往的傳奇事蹟也被重新挖出，不過種種爭議也再次被討論，而串流平台Netflix也將在6月推出關於他的紀錄片影集《米高積遜：裁決》（Michael Jackson：The Verdict），預告片就談及不少他過去被指性侵孩童的說法，引爆海內外許多粉絲的不滿，更掀起Netflix退訂潮。



有別於傳記電影聚焦在米高積遜早年的音樂天賦與成名之路，紀錄片影集則多描繪他過去的司法風暴，內容鎖定2005年米高積遜涉嫌在加州「夢幻莊園」猥褻未成年男童而遭起訴的歷史事件，並透過多位當年參與案件的關鍵人物現身說法，意圖重新拼湊這場世紀審判。

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但此舉也引來粉絲不滿，有粉絲在threads憤怒表示，預告片內容有高度揣測、影射MJ有性侵的嫌疑，旁白說的：「他的才華、技藝與成就皆絕無僅有，他侵害兒童的手法也絕無僅有」相當有失公正。

該粉絲舉證反駁，歷史事實是米高積遜在1994年已與其中一名指控者佐敦錢德勒（JordanChandler）達成庭外和解，且在2005年的刑事審訊中，法院早已判定「全數無罪」，該名粉絲文中寫到：

當影視平台為了流量，選擇背離已知的司法定論。身為粉絲看了真的很受傷，決定直接用『退訂』做出抗議行動。

此文一出立刻引起病毒式擴散，許多粉絲紛紛留言：

「太失望了！」

「拒看＋退訂了，不要給他們流量」

「Michael已經不能為自己說話了，但我們可以！退訂抵制惡意的Netflix」



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