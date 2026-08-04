福特聯手吉利西班牙建廠　汽車業正靠中國技術走向「新全球化」

「這場合作反映出傳統汽車巨頭正在藉助中國企業的新能源能力，應對歐洲市場競爭壓力。」7月29日，路透社在針對近期福特（Ford）與吉利在西班牙華倫西亞（Valencia，又譯瓦倫西亞）工廠，共同組建整車製造合資公司一事給予瞭如此評價。



而就在一週前福特與吉利正式宣布這一合作的具體事項之際，《金融時報》《華爾街日報》也紛紛表達了類似的觀點。福特歐洲總裁鮑姆比克（Jim Baumbick）更是直言「這項合作表明汽車製造商正在加強歐洲的工業基礎，但我們無法獨自完成這項工作。」

2026年7月23日，吉利控股集團高級執行副總裁兼發言人楊學良和福特歐洲總裁鮑姆比克在西班牙華倫西亞附近的福特阿爾穆薩費斯（Almussafes）工廠舉行的新聞發布會。（Reuters）

公開訊息現實，新合資公司預計於2027年上半年正式運營，並計劃從2028年開始生產面向歐洲市場的多能源車型。雙方明確了兩款重點車型規劃，包括緊湊型Bronco（烈馬）硬派SUV以及全新家用多能源跨界車型。兩款車型均採用福特原生底盤，並搭載吉利雷神插混技術方案，成為雙方在新能源轉型過程中進行產業協同的重要載體。

這場合作的特殊之處在於，雙方分別代表了汽車產業過去兩個時代的力量。

福特是傳統全球汽車工業的代表企業之一。過去一個世紀，其依靠全球化生產體系、品牌影響力和製造能力，在世界汽車市場建立了龐大的產業網絡。

7月23日，在西班牙華倫西亞福特工廠，員工在生產線上工作。（新華社）

而吉利則代表了中國汽車產業崛起後的新力量。從收購沃爾沃，到佈局新能源、智能化，中國汽車企業已經從過去的供應鏈參與者，逐漸成長為全球汽車產業競爭的重要參與者。

在地緣關係變化、貿易壁壘增加以及新能源產業重新洗牌的背景下，兩家企業在歐洲市場的合作預示着，全球汽車產業並沒有走向真正意義上的割裂，而是在形成一種不同國家、不同企業，圍繞各自優勢重新組合打造的「新全球化」模式。

為甚麼走向「新全球化」

汽車產業固有的全球化形態，是推動「新全球化」演進的基礎。

過去幾十年，汽車產業一直是全球化程度最高的製造業之一。歐美、日本車企依靠技術、品牌和資本優勢建立全球生產體系，中國則通過加入全球供應鏈，成為全球最大的汽車製造中心之一。但如今，一輛汽車的生產已經很難用單一國家定義。

福特與寧德時代在美共建工廠。（Getty Images）

一輛燃油車可能包含來自多個國家的零部件，而新能源汽車進一步擴大了這種跨國協作。動力電池、電驅系統、智能駕駛、晶片和軟件等領域，都需要長期產業積累和規模效應。

這意味着，即使全球政治環境發生變化，汽車產業也很難簡單回到各自封閉發展的狀態。

法國汽車產業研究專家帕爾迪（Tommaso Pardi）曾指出，汽車產業正在經歷全球化與去全球化趨勢同時存在的變化，但這種變化更多體現為生產體系重新調整，而不是汽車產業完全脱離全球分工。

事實上，近年來歐美推動所謂「去風險化」的內核，更多也是在調整供應鏈結構，而不是完全脱離全球產業體系。

過去，中國在全球汽車產業中更多承擔製造和供應鏈角色，歐美、日本企業掌握品牌、技術和產品定義權。

但新能源汽車改變了這一格局。中國企業依靠龐大的市場規模、完整供應鏈和快速迭代能力，在動力電池、電動車平台、智能座艙等領域形成競爭優勢，並開始從產業鏈參與者轉變為技術和產品輸出者。

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與此同時，中美競爭以及相關貿易政策變化，也迫使全球車企重新考慮產業佈局。

美國希望降低中國汽車產業鏈影響力，並通過關稅、投資限制等方式提高進入門檻；歐洲也在尋求保護自身汽車工業。

但對於企業而言，產業競爭並不完全遵循政策邊界。如果完全切斷與中國新能源產業鏈的聯繫，意味着成本上升和技術迭代速度下降；如果繼續沿用過去高度集中化的供應體系，又會增加地緣風險。

因此，企業正在尋找一種新的平衡：在保持本地化生產和供應鏈安全的同時，繼續利用全球產業優勢。

其次，歐洲汽車工業面臨的壓力，也推動其尋找新的合作方式。歐洲車企過去的優勢建立在燃油車時代。發動機、變速箱、機械工程能力以及豪華品牌體系，是歐洲汽車工業長期領先的重要原因。

但新能源時代，競爭規則發生變化。電池成本、軟件能力、智能化水平和供應鏈效率，成為決定產品競爭力的重要因素。

中國企業在這些領域快速成長，而歐洲製造業又面臨能源價格、人工成本以及轉型投入壓力。因此，對於歐洲車企而言，與中國企業合作並不只是獲取某項技術，而是在新的產業周期中重新尋找競爭位置。

7月23日，在西班牙華倫西亞福特工廠，吉利汽車集團副總裁南聖良（左二）與福特歐洲區總裁鮑姆比克（左三）在雙方宣佈成立合資公司的儀式上一起展示西班牙足球隊球衣。（新華社）

福特與吉利在西班牙的合作正體現了這一點。福特擁有歐洲製造基地、品牌和市場資源，吉利擁有新能源技術和供應鏈優勢。雙方合作的核心，是把兩套產業能力結合起來。

此外，中國新能源汽車產業的發展，也正在改變全球汽車產業合作的方式。過去，跨國汽車產業合作更多是資本、市場和製造層面的合作。如今，合作正在深入到技術和產品定義層面。

中國企業不再只是幫助海外車企降低生產成本，而是參與新能源汽車平台、動力系統以及智能化能力建設。與此同時，傳統歐美車企仍然擁有長期積累的品牌價值、全球渠道和市場經驗。

這種互補關係，使雙方從過去單純競爭，逐漸進入競爭與合作並存的新階段。

從競爭到融合

除了在價值層面的變化，「新全球化」還映射着汽車產業體系化建設的轉變。

傳統全球化模式下，跨國車企通常依靠自身完整體系進入海外市場：總部負責技術研發和產品定義，海外工廠負責生產，本地市場負責銷售。這種模式建立在燃油車時代的產業優勢之上，核心競爭力更多來自發動機、變速箱、製造工藝以及品牌影響力。

但新能源汽車改變了產業價值鏈的分佈。電池、電驅、智能化、軟件等新技術的重要性不斷提升，使汽車產業的競爭從單一企業能力競爭，轉向產業體系能力競爭。

在這一背景下，越來越多車企開始尋找新的合作方式。這種合作並不是簡單意義上的技術採購，也不是傳統意義上的海外建廠，而是圍繞不同產業環節進行能力互補。

例如，2023年10月，斯泰蘭蒂斯（Stellantis）宣布投資約15億歐元獲得零跑汽車約20%的股份，並與零跑成立零跑國際合資公司，負責零跑產品在海外市場的銷售、出口和製造業務。

該合作的意義，並不只是幫助零跑進入海外市場。對於斯泰蘭蒂斯而言，其擁有歐洲、北美等市場的銷售網絡、品牌資源和製造經驗，但在新能源汽車快速發展的過程中，需要補充電動化產品能力；而零跑擁有新能源汽車研發和供應鏈優勢，但需要藉助全球化渠道提升海外競爭力。

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類似邏輯也出現在雷諾與吉利的合作中。2025年，吉利進入雷諾巴西工業體系，雙方圍繞巴西市場展開新能源合作。與傳統中國車企出口模式不同，吉利並不是單純向巴西市場銷售產品，而是進入當地製造體系，與雷諾共同利用當地工廠、渠道和市場資源。這同時也標誌着雙方在韓國整車合作、浩思（HORSE）動力總成聯合之後，正式開啟南美市場的深度協同。

這意味着汽車企業的全球化路徑已經相較過去發生着變化。

吉利與奔馳smart品牌的合作，則體現了另一種模式。2019年，吉利與戴姆勒（Daimler）成立smart全球合資公司，雙方各持50%股份，共同推動smart品牌向新能源方向轉型。

該合作打破了過去「歐洲品牌負責定義、中國負責製造」的單向關係。smart的產品研發、供應鏈和製造體系更多依託中國新能源汽車產業能力，同時利用奔馳積累的全球品牌價值和市場資源。

如今福特與吉利在西班牙的合作，則進一步體現了這種趨勢正在進入歐洲汽車工業核心區域。

這些發生在全球地緣政治摩擦下的眾多合作案例，恰恰折射出汽車產業全球化的新變化：從「企業全球化」，轉向「產業能力全球化」。

而這份「新全球化」的競爭關鍵，也不再是誰能夠掌握全部資源，而是誰能夠更有效地連接全球資源。

汽車產業全球化正悄然重構

福特CEO法利（Jim Farley）曾強調，未來汽車競爭的關鍵不僅是產品，而是供應鏈能力。隨着新能源汽車時代到來，汽車企業需要重新組織全球供應鏈，而不是簡單退出全球產業體系。

過去，全球汽車產業鏈更多是由歐美、日本企業主導，中國承擔製造和供應鏈環節。如今，中國企業開始在動力電池、電動車平台、智能化技術和供應鏈管理方面形成優勢，並逐漸參與全球汽車產品和技術定義。與此同時，歐美企業仍然擁有品牌、渠道、工程經驗和全球市場體系。

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但需要指出的是，這種變化並非「東方替代西方」的線性邏輯，當不同國家和企業圍繞自身優勢參與到產業鏈當中，全球汽車產業的格局實際正迎來重新分佈的可能。

歐洲企業可以依靠品牌和工程能力尋找新的競爭位置；中國企業可以通過新能源技術和供應鏈優勢實現全球化突破；美國企業可以利用軟件、資本和全球市場體系保持影響力；新興市場則可以通過製造能力和市場增長成為新的產業節點。

因此，未來一款汽車可能不再由某一家企業完整定義。

它可能在歐洲完成市場需求研究，在中國完成新能源技術開發，在其他地區完成生產，再通過全球渠道銷售。這與過去跨國企業總部向全球市場複製產品的模式存在本質區別。

當然，這種新全球化也更加複雜。它意味着企業之間的合作不再侷限於股權關係，而可能涉及技術授權、聯合研發、供應鏈協同、製造共享以及市場合作。

它同時也代表着全球汽車產業不會回到過去完全自由流動的狀態，而是在貿易壁壘、本地化要求和產業競爭之間尋找新的平衡。

從這個角度看，歐美政客所構想的「逆全球化」政策可以改變市場規則，但很難從根本上改變汽車產業的發展規律。

經歷數十年的發展，汽車產業早已經形成的一種「你中有我，我中有你」的產業結構，註定不會戛然而止。

福特與吉利在西班牙的合作，正是這一趨勢的一個縮影。它說明，汽車全球化並沒有退潮，而是在全新產業環境下，迎來的一場持久而全面的重構。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】