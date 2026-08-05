內塔尼亞胡：在哈馬斯完全解除武裝前　以軍不會撤出加沙

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周二（8月4日）表示，在哈馬斯完全解除武裝前，以軍不會撤出加沙現有防線，並對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布的哈馬斯解除武裝協議提出異議。



據美聯社8月5日報道，內塔尼亞胡重申哈馬斯須先解除武裝，稱以軍將「採取一切必要行動」；他指「特朗普政府曾給我們發了一份草案，但我們未同意，這非我們的草案，我們仍保留自己的立場」。此前去年10月的停火協議要求哈馬斯解除武裝，以方停止襲擊並撤出控制約六成加沙的地區。

報道指，周二加沙為2023年11月以軍空襲加沙城薩布拉（Sabra）民居、逾300人喪生事件中尋回的逾百具遺體舉行喪禮。民防稱周末從瓦礫挖出112名遇難者，包括40名兒童，尚有157具未尋獲。

加沙衛生部稱停火以來至少1,252人喪生；以方稱襲擊針對武裝分子，停火後5名以軍陣亡。以方堅持一切取決哈馬斯棄武，哈馬斯則要求以方停襲撤出；雙方互指違反停火。