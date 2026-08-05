千年古蹟僅有20年歷史？　意男建「古羅馬劇院」騙遊客遭判囚28月

意大利男子馬洛索（Franco Malosso）精心炮製了一場離譜的文物騙局，他私自仿造古羅馬劇院向遊客收取最高40歐元（約362港元）門票，憑藉逼真的仿古布景矇騙大眾數年。經多輪庭審與上訴，馬洛索判囚兩年四個月並被罰款3000歐元（約2.7萬港元）。



綜合外媒報道，馬洛索自稱「慈善家、企業家及管弦樂團指揮」，在2005一場山體滑坡後，宣稱在維琴察（Vicenza）阿庫尼亞諾（Arcugnano）「發現」此處名為「貝裏科海洋圓形劇場」（Berico Maritime Amphitheatre）的「遺址」。

馬洛索將其宣傳為公元393年的真實古蹟，謊稱凱撒大帝(Julius Caesar)與《埃及妖后》（Queen Cleopatra）曾經到訪，甚至聲稱《羅密歐與茱麗葉》中的虛構女主角Juliet Capulet曾在此地居住，以此吸引遊客。

直至2016年意大利官方介入調查，考古學家證實這座「古蹟」為2000年代產物，由混凝土、玻璃纖維等現代建築材料搭建，經人工做舊處理，再搭配仿製雕像與人工池塘偽裝成古遺跡。衛星影像亦披露，馬洛索先將原地山坡地貌夷平，然後再搭建上述遺址。

最終，現年69歲的馬洛索偽造文物、非法建造罪名成立，獲刑兩年四個月並需繳納3000歐元罰款、恢復地貌。同時，阿爾庫尼亞諾議會也對他提出56萬歐元（約507萬港元）損害賠償訴訟。

涉事劇院目前已被封鎖。