法籍留學生新加坡拍片「舔販賣機吸管」遭起訴 　遭罰款逾3600元

一名19歲的法國留學生馬克西米連（Didier Gaspard Owen Maximilien）4月在新加坡商場，舔橙汁售貨機吸管後放回並拍片傳播遭起訴，他7月30日當庭承認擾亂公共秩序罪，最終被判罰款600新加坡元（約3664港元），並未判處社區矯正，移民局後續審核其學生簽證留存資格。



據報道，擾亂公共秩序罪最高可判處三個月監禁，檢方原本要求判處2000新加坡元（約1.2萬港元）罰款，稱該鬧劇動搖民眾對設備衛生的信任；但法院考量其年少、及時認罪、無他人使用該吸管、未造成實質傷害等從輕情節，最終涉事少年得以減刑、並未被判處社區矯正。

法少年在新加坡把舔過的吸管放回販賣機後遭起訴。（圖／翻攝X@MothershipSG）

辯護律師表示，馬克西米連獨自在新加坡生活並無家人支持，他「真心為造成這一切麻煩感到抱歉」，罰款由其父母代繳。

律師又指，該行爲是爲了博取社交媒體粉絲關注，馬克西米連最後自己使用了被污染的吸管。

橙汁販賣機的公司「iJooz」則在事後向媒體表示，公司已啟動清潔消毒程式，並將對其機器進行升級，例如採用獨立包裝的吸管，以及設置交易完成後才解鎖吸管等。