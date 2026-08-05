韓國Starbucks「坦克日」營銷涉侮辱罪　警察突擊搜查總部取證

韓國警方8月5日對位於首爾的星巴克（Starbucks）韓國總部進行搜查取證，以調查對方是否蓄意通過「坦克日（Tank Day）」營銷活動，侮辱包括朴鍾哲在內的光州民主化運動人士。



韓聯社報道，首爾警方在「坦克日」爭議事件後介入調查，因審查韓國新世界集團（Shinsegae）旗下的星巴克韓國（Starbucks Korea）所提交的內部報告時，發現調查存有瑕疵，進而向法院申請搜索票。

2026年5月21日，在韓國光州，一名活動人士砸碎星巴克的杯子，抗議星巴克的「坦克日」活動。（Reuters）

今次是韓國警方首次就爭議事件對星巴克展開搜查取證，警方於搜索票中載明，星巴克涉嫌通過「坦克日」營銷活動，來侮辱包括朴鍾哲在內的民運人士。

韓國星巴克因在「5月18日光州民主化運動紀念日」前後，推出「坦克日」行銷活動，促銷一系列坦克保溫杯（Tank tumblers）。有聲音指出「坦克」是用於鎮壓示威者的武器，質疑活動是影射甚至嘲諷民運人士。