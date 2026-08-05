韓國Starbucks「坦克日」營銷涉侮辱罪 警察突擊搜查總部取證
撰文：官祿倡
出版：更新：
韓國警方8月5日對位於首爾的星巴克（Starbucks）韓國總部進行搜查取證，以調查對方是否蓄意通過「坦克日（Tank Day）」營銷活動，侮辱包括朴鍾哲在內的光州民主化運動人士。
韓聯社報道，首爾警方在「坦克日」爭議事件後介入調查，因審查韓國新世界集團（Shinsegae）旗下的星巴克韓國（Starbucks Korea）所提交的內部報告時，發現調查存有瑕疵，進而向法院申請搜索票。
今次是韓國警方首次就爭議事件對星巴克展開搜查取證，警方於搜索票中載明，星巴克涉嫌通過「坦克日」營銷活動，來侮辱包括朴鍾哲在內的民運人士。
韓國星巴克因在「5月18日光州民主化運動紀念日」前後，推出「坦克日」行銷活動，促銷一系列坦克保溫杯（Tank tumblers）。有聲音指出「坦克」是用於鎮壓示威者的武器，質疑活動是影射甚至嘲諷民運人士。
韓國星巴克坦克日醜聞 下周閉店半天全員上歷史課 含集團會長韓Starbucks員工稱「坦克日」文案由AI生成 高層未看附件就批准韓國Starbucks星巴克坦克日營銷惹禍 母公司會長記招3度鞠躬致歉韓國Starbucks「坦克日」爭議延燒 全斗煥AI惡搞照惹怒民間團體