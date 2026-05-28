韓Starbucks員工稱「坦克日」文案由AI生成　高層未看附件就批准

韓國新世界集團（Shinsegae）旗下的星巴克韓國（Starbucks Korea）近日陷入政治輿論風暴。星巴克因在「5月18日光州民主化運動紀念日」前後，推出「坦克日（Tank Day）」行銷活動，遭到韓國輿論強烈抵制。儘管新世界集團會長鄭溶鎮已於26日公開道歉，但隨後內部調查曝光，涉案員工竟聲稱「爭議口號是問AI得來的」。



518驚現「坦克日」 內部取證踢鐵板：3員工拒交手機

新世界集團管理執行副總裁鄭溶鎮，26日在首爾江南區朝鮮宮酒店召開新聞發布會，首度公開集團內部的數位鑑識與取證調查結果。鄭溶鎮指出，這項引發全韓怒火的行銷活動是由「星巴克韓國電商團隊」自主提出，並一路經過團隊負責人、相關部門主管及執行長（CEO）的層層審批最終定案。

2026年5月26日，韓國新世界集團會長鄭溶鎮在首爾就星巴克「坦克日」活動公開道歉，並鞠躬致歉。

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然而，集團在追查審批鏈上相關人員的手機與筆記型電腦時，卻踢到鐵板。鄭溶鎮坦言：「雖然被調查的員工堅決否認有任何政治意圖，但在核心關鍵人員中，有三名員工悍然拒絕交出私人手機，導致公司無法全面核實對話內容及工作處理細節。」

員工詢問AI沒聯想到「光州事件」

面對嚴厲質疑，涉事員工在接受交叉詢問時拋出辯解。他們宣稱引發爭議的「桌上一拍（책상에 탁!）」文案，只是為了與既有宣傳語「包包一放（가방에 쏙）」押韻，而這句文案，被確認是商務團隊未經高層與管理階層報告，自行加入。他們透露：

我們只是急着想押韻，還有去問AI，根本沒想到會聯想到518民主化運動。

另一方面，這次調查也暴露出星巴克韓國在行銷審查與風險管理制度上存在嚴重缺陷。根據調查，問題活動由商務團隊提出後，依序經過組長、負責人、本部長到代表理事等4層簽核程序才最終定案，但整個過程中竟沒有任何人提出問題。在7名活動審批相關人員中，有人甚至連附有設計稿的Email附件都未打開查看，就直接批准。

此外，公司也被揭露，以重視行銷即時性為理由，省略過去曾存在的法務團隊審查程序。調查還發現，部分員工在爭議爆發初期，甚至未能意識到事件嚴重性。他們表示「等事情鬧大後重新回頭看，才意識到可能會有問題。」

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集團認了涉事者全停職 面臨刑事起訴

鄭溶鎮坦承，目前的內部調查結果陷入膠著，尚不足以得出員工是「無心之過」的結論，目前很難完全排除員工是否蓄意策劃了此次帶有政治色彩的行銷活動。

新世界集團表示，目前所有涉案行銷團隊員工已被即刻停職並處於待命狀態。星巴克承諾將積極配合警方接下來的正式司法調查，鄭溶鎮警告：

如果警方後續證實，員工確實存在詆毀、嘲弄518民主運動的惡意政治意圖，公司絕不姑息，除了祭出最嚴厲的紀律處分，也將依法追究其民事與刑事責任。

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