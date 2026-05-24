韓國Starbucks「坦克日」爭議延燒　全斗煥AI惡搞照惹怒民間團體

韓國星巴克（Starbucks）因在光州民主化運動46週年紀念日推出「坦克日」（Tank Day）保溫杯促銷活動，被指影射「光州事件」，持續延燒，網絡近日出現AI生成惡搞照，將發動血腥鎮壓的已故前總統全斗煥、手拿星巴克保溫杯，引發關注。



惡搞全斗煥「拿星巴克保溫杯」

《韓聯社》報道，這一事件導火線源於星巴克韓國分公司，於18日舉辦一場促銷宣傳，不僅將活動命名為極具政治敏感性的「坦克日」，活動海報上竟然還出現了「把桌子一拍 ！」的諷刺宣傳標語，引爆韓國人怒火。

2026年1月29日，圖為星巴克的標誌性馬克杯。（Reuters）

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韓國網陸論壇與社交媒體近日出現大量AI合成照片，其中全斗煥不但被AI成用力搥打刻有星巴克商標的飲料，旁邊還配上嘲諷文案，「讓今天的我更強大的一杯，TANK DAY。」此外，網絡還流傳着一段9秒的AI生成影片，畫面中全斗煥的合成人像正用星巴克的「坦克保溫杯」喝咖啡，並露出詭異的笑容。

韓國網絡近日出現AI生成惡搞照，將發動血腥鎮壓的已故前總統全斗煥、手拿星巴克保溫杯，引發關注。（截取自YouTube@MBCNEWS）

然而這些惡搞引發韓國歷史民間團體的強烈反彈，其中「5·18 紀念基金會」事務處長高在代，接受媒體電話採訪時憤怒譴責：

利用生成、加工的AI影片和照片來煽動對5·18的厭惡行為，是對民主主義的挑戰，更是明目張膽的對5·18歷史的貶低。

高在代強調，絕不會坐視受害者遭受二次傷害，將收集這些影片與合成照片作為證據，在經過法律諮詢後，採取法律行動應對。

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