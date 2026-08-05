Hugging Face創辦人：中國正贏得AI競賽並主導開源模型領域

Hugging Face行政總裁兼創始人德朗格（Clément Delangue）8月3日（周一）在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，中國正憑藉開放權重模型在AI競賽中取得先機，最快可能在今年趕上美國模型。



德朗格稱，「他們（中國）目前在開放模型領域​​顯然佔據主導地位，按照目前的進展速度，如果他們在今年年底或明年開始在前沿領域佔據主導地位，我不會感到驚訝。」他指，推動這場變革的是中國開放的協作和共享生態系統，而美國的模型開發商則「各自為營」，面臨落後風險。

2026年7月17日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上，民眾走過中國AI企業月之暗面（Moonshot）展位，該展位正在推廣其Kimi K3 AI模型。（Reuters）

OpenAI的智能體（agent）上個月自主突破隔離限制，入侵開源軟件開發平台Hugging Face。德朗格表示他使用了英偉達版本的中國開源模型來應對此次入侵事件。

近幾個月來，中國的開源模型正在縮小與美國模型之間的能力差距，引發當局是否應限制使用這些模型的爭論。上個月，Microsoft、Palantir和Nvidia等科技巨頭聯名致函華府，敦促他們不要限制開源模型，否則將抑制競爭。