世銀警告：發展中國家應利用AI治理　錯失良機代價將「十分慘重」

世界銀行呼籲發展中國家運用人工智能改善治理，並警告若錯失這波AI浪潮，可能進一步落後。



法新社報道，世界銀行集團首席經濟學家吉爾（Indermit Gill）星期二（8月4日）在發布年度《世界發展報告》時說：「人工智能（AI）為發展中經濟體提供一條生命線，應該抓住這個機會。」

世界銀行呼籲發展中國家運用人工智能改善治理，並警告若錯失這波AI浪潮，可能進一步落後。（Reuters）

對許多企業和國家而言，挑戰在於如何建設耗電量巨大的數據中心，以及如何滿足AI所需電力。不過，吉爾認為，新興經濟體並不需要龐大的資源或定製的大型語言模型就能從中受益。

吉爾表示：「通過將小型、低成本的AI工具應用於當地情況，可以為數百萬人帶來更好的醫療保健、教育、司法服務和農業推廣。」

世界銀行亦發聲明指出：

發展中經濟體目前正處於30年來增長最疲弱時期……AI有望在2020年代末之前顯著提升績效，同時為人們帶來切實利益。

報告呼籲各國利用AI「幫助數十億人獲得原本成本高昂的醫療、法律、教育和農業服務，甚至在10年內完成原本可能需要一個世紀才能完成的工作。」

低收入國家在2020年代舉步維艱，接連遭受衝擊，世界銀行今年早些時候稱這個情況為經濟增長的「失去的10年」。

由於受伊朗戰爭衝擊，世界銀行已將今年全球經濟增長預測下調至疫情以來的最低水平。這次衝擊對低收入和發展中國家的打擊最為嚴重，其中亞洲受影響最為嚴重。

今次經濟衝擊對低收入和發展中國家的打擊最為嚴重，其中亞洲受影響最為嚴重。(Reuters)

國際貨幣基金組織指出，在合適的條件下，AI有望在未來10年內將撒哈拉以南非洲的經濟增長率提高約4%。

報告亦分享了AI在治理領域的應用案例，例如提高孟加拉國糖尿病篩查率，以及通過更精準天氣預報降低印度農民生產成本。

世界銀行呼籲，政策制定者在擴大AI應用的同時，亦應努力建立公眾信任。「改善公共服務和提升學校學習成果將增強公眾信任，但如果AI將偏見植入政府決策或侵蝕數據隱私，這種信任將難以挽回。」

AI對新興經濟體的失業威脅較小

報告發現，在富裕國家，生成式AI對就業崗位的威脅是中低收入國家的三倍，前者有14.2%的就業崗位面臨風險，後者只有4.5%的就業崗位受到影響。這也意味着，AI導致的大規模失業對新興經濟體的威脅較小。

報告指出，各國政府必須改善電力和網路接入，提升數碼技能，並擴大智能手機和計算設備的普及範圍。

不過，報告警告稱，AI可能帶來「更大的收入不平等、更隱蔽的虛假訊息傳播和政治鎮壓」。

然而，世界銀行認為，錯失良機的代價將十分慘重。吉爾說：「當今的發展中經濟體錯過第一次工業革命，並在接下來的兩個世紀裏為此付出了代價。他們絕不能再錯過這一次機會。」

延伸閲讀：美以襲擊伊朗｜霍爾木茲海峽油輪積壓 全球能源轉型或迎複雜變局

+ 7

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】