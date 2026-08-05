AI專家吳恩達指開源模型比閉源更安全　談同事為何用中國模型

Google大腦項目（Google Brain）創辦人、百度前首席科學家吳恩達（Andrew Ng）8月1日（周六）在美國加州伯克利舉行的AI代理峰會上表示，他認為開源模型比閉源模型更安全，因在網絡安全和透明度方面，易於存取的系統優於過度受限的平台。而他與身邊的同事已開始使用中國AI模型對新研發的開源代理工具進行安全審查。



吳恩達表示，他和一位同事已轉而使用兩款中國模型——月之暗面的Kimi K3、智譜的GLM-5.2，來對他們上個月發佈名為OpenWorker的新型開源AI代理工具進行安全審查，而此前OpenAI及Anthropic則拒絕提供幫助。

2026年7月17日，中國上海，人們在世界人工智能大會上，走過中國人工智能（AI）企業月之暗面的展位，而該展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）

自從Kimi K3發佈後，中美雙方的AI競賽激烈度又進一步增強。兩國互斥對方企業進行「蒸餾攻擊」，中美企業亦就「開源」﹑「閉源」模型進行爭辯。

美國部份高級官員此前公開表示，將針對中國AI企業所謂「蒸餾」美國前沿模型開展調查，並可能以「竊取美國知識產權」等為由制裁中國企業。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

中國商務部則在7月27日呼籲美方停止對中國企業的抹黑和制裁威脅，並反指很多美國AI企業在研發和訓練過程中蒸餾中國的模型。