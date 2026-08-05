香港母子大鬧新加坡機場後被控　母親遭兒子踢後咬傷警　雙雙判囚

新加坡傳媒8月5日報道，一對香港母子2024年6月在當地旅遊期間，於新加坡樟宜機場鬧事，期間兒子情緒激動踢向母親，又揮拳打向勸阻的途人，至警方到場後，該名母親又拒絕配合警方，更咬傷警員手臂。母子分別被控蓄意傷人阻礙公務員執行公務罪，以及蓄意傷人罪，如今罪成，分別判囚6個月及10天。



圖為新加坡樟宜機場內部（FB@Changi Airport）

綜合《聯合早報》、《星洲網》報道，案中母親為65歲的陳瑞君，兒子為42歲的陳永坤，法院裁定陳瑞君蓄意傷人阻礙公務員執行公務罪罪成，8月3日宣告判其入獄6個月，陳永坤則蓄意傷人罪成，判囚10天。

事發於2024年6月30日下午，兩人當時身在樟宜機場第三客運大樓，法庭文件指，陳永坤當時誤以為遭人嘲笑而情緒激動，並不知何故突然踢母親，一名身在現場的69歲翁上前關心，但遭陳瑞君要求離開，陳永坤更走近挑釁指「想要打架嗎？」

雙方隨後分開，但不久後又在地下層再次碰面，報道指陳永坤再次踢向母親，69歲翁稱要報警，陳永坤指「去啊」，但隨著69歲翁拿起手機報警時，他立即衝向對方，69歲翁擔心遇襲，熊抱陳永坤試圖制止，兩人倒地，陳永坤連續揮拳擊向對方右後腦。

事後69歲翁送院，醫療報告顯示他右耳後方出現血腫、雙膝擦傷、手指出現瘀傷，並伴有頭暈，傷勢與遭毆打一致。

新加坡機場的室內瀑布（路透社）

警方到場調查後，登記母子二人護照資料後歸還護照，但母子仍滯留機場，至後來警員在離境大廳再次找到兩人，陳瑞君因拒絕配合交出護照並大吵大鬧被捕，在過程中陳瑞君掙扎，警員為防止她倒地撞傷頭部而用雙手托住她的頭部，但她咬傷警員右前臂。

兩名被告均否認指控，陳永坤稱自己才是遭攻擊的一方，陳瑞君則否認咬傷警員。報道指，警員隨身攝錄機未拍到咬人一幕，但錄下警員的叫喊聲，醫生也證實警員手臂留下1厘米咬痕，與隔著衣袖被咬的傷勢一致。

圖為新加坡市景（Getty）

報道指，母子兩人之後雙雙被控告，本應在今年7月22日出庭，但最終沒有現身，因而抵觸新加坡刑事程序法，法庭針對兩人發出逮捕令。

陳瑞君之後解釋，當時皮膚疾病發作，導致她無力行走，前一天出現發燒及感冒症狀，因此未能如期出庭，加上沒有本地電話卡，且護照不在身邊，只能通過WiFi撥打網絡電話聯繫法庭，因此未能及時通報情況。

陳永坤則在庭上求情稱，對法庭及受害者深感抱歉，真心悔改，希望法官原諒他和家人。