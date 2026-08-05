美國巴西撕破臉？美撤大使簽證報復　盧拉反擊：絕不讓極右翼統治

這兩個大國，真撕破臉了。一個是美國，世界老大；另一個是巴西，拉美No.1。



最近的事情，說起來，其實挺戲劇性的。

8月4日，美國一把撤銷了巴西駐美國大使瑪麗亞．維奧蒂的簽證。好歹是一個大國的大使，當着當着，居留簽證沒有了。

2026年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

美國放出話來，這是對巴西的「對等報復」：

1. 報復巴西居然不批准美國提名的駐巴西大使佩雷斯（Danny Perez）；

2. 報復巴西居然拒簽了兩位美國國務院的官員。



而且，美國還強調，撤銷簽證並不是立馬驅逐。

什麼意思？

瑪麗亞大使目前在美國待着，估計也沒事；但這是一種外交侮辱，更如同一把達摩克利斯之劍，隨時可能會掉下來。外交場上，簽證不過是一張紙，但有時候，一張紙比一枚導彈更傷人。

巴西什麼態度？巴西很憤怒。

很簡單，不批准美國提名的大使，是因為這個大使不是善茬。佩雷斯是美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的鐵桿，一直對巴西很不友善，而且，特朗普提名前，也沒有徵求巴西的意見。

我看到，BBC相關報道就說，美國沒有遵循這個外交慣例，「巴西感到不尊重」。

外交的核心是對等與尊重，單方面的強勢指派，本質就是對他國主權的漠視。

至於拒簽兩位美國外交官，原因更簡單，美國人來者不善，就是衝着攪和巴西大選來着。

他們來巴西，要見巴西反對黨領導人小博索納羅（Flavio Bolsonaro），這是明顯為後者競選總統站台；不排除他們還要求見巴西前總統博索納羅，博索納羅是特朗普密友，2022年大選敗給盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後，因捲入政變被判處27年監禁。

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為阿根廷總統米萊在自由黨集會中現身，支持宣佈將參選下任總統的弗拉維奧。（Reuters）

巴西看透了美國。

在一次競選演講中，巴西總統盧拉就公開警告，巴西是主權國家，國家命運將由全體選民決定，任何外部勢力不得干預，「任何企圖從外部干預巴西選舉的人都將付出沉重代價」。

說的是誰？你懂的。

但美國偏偏還不願意收手。此前，為了向盧拉政府施壓，特朗普以所謂不公平貿易為由，對巴西加徵兩輪懲罰性關稅。

關稅之王，果然不同凡響。

只是讓巴西哭笑不得的是，什麼不公平貿易，在美巴貿易中，美國是出口多的一方，巴西還是逆差，但欲加之罪，何患無辭！當規則的解釋權握在強者手裏，事實就成了最無力的辯詞。

這次，除了美國親自動手，美國還發動盟友一起上。

不久前，阿根廷總統米萊（Javier Milei）到訪巴西，居然沒去和盧拉見面，倒是和小博索納羅相談甚歡。

2026年7月25日，阿根廷總統米萊與巴西參議員弗拉維奧·博索納羅一同出席在巴西聖保羅舉行的自由黨（PL）全國代表大會。（Reuters）

阿根廷也是拉美大國，一個總統去另一個大國，不見總統，卻為反對派站台。巴西看得目瞪口呆，巴西外交部就痛批，這是兩國203年曆史交往中前所未有的先例。更有意思的是，在巴西，米萊還把巴西總統、巴西最高法院罵了個狗血噴頭。

在巴西演講中，米萊痛罵盧拉是「小偷」和「罪犯」，痛罵巴西政府是「社會主義渣滓」，痛罵巴西最高法院法官德莫賴斯是「廢物」，因為德莫賴斯拒絕米萊去探望監獄中的博索納羅。

氣得巴西立刻召來阿根廷大使要求解釋，並一把召回了駐阿根廷大使。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，美國忍不住不上下其手。

巴西大選，關乎一國未來走向，更深刻影響拉美格局。一邊是對美不妥協的盧拉，另一邊是特朗普密友兒子小博索納羅，讓美國規規矩矩，不上下其手，老實說，真太難了一點。

至於不干涉內政，我們也別太天真了。

所謂的國際準則，在絕對霸權面前，往往只是約束弱者的一紙空文。這好歹還是巴西，作為拉美帶頭大哥，巴西多少還有點底氣，換做其他拉美國家，美國真可能分分鐘派特種兵上了。

別忘了，墨西哥那句著名的諺語：墨西哥最大的悲哀，就是離上帝太遠，離美國太近。

第二，接下來肯定還有騷操作。

美國肯定不會善罷甘休。巴西女大使簽證已經被吊銷了，不排除隨時會丟下第二隻鞋，將她驅逐出境。有些舉動，傷害性不大，但侮辱性極強。

什麼外交禮儀？感覺現在的世界，根本不需要禮儀。如果有基本的禮儀，就不會有吊銷大使簽證的問題，也不會有一個總統跑到另一個國家，將總統、最高法院罵個狗血噴頭的事情。

現年80歲的盧拉8月2日在大會上說，自己精力充沛，並堅持規律的鍛煉，一直保持「最佳狀態」。（Reuters）

當然，巴西也不是好惹的。

盧拉很明確：拒絕外來干涉，絕對不允許外國入侵巴西。

只要我活着，極右翼就無法再次統治這個國家！ 盧拉

對於米萊最新的指控，有記者詢問盧拉，你怎麼看？盧拉不屑一顧回答：那個傢伙是誰？

第三，更讓世界看清誰站在道義一邊。

不是特別相關的新聞，但不由讓人想起幾天前中國和巴西領導人通電話。

看新華社報道，中國領導人對盧拉說，中方高度重視巴方的國際地位和重要影響力，支持巴西維護自身主權獨立，反對外來干涉，併為維護地區和世界和平穩定作出巴方的貢獻。

2025年5月13日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與巴西總統盧拉在簽署儀式和聯合新聞發布會後握手。（Reuters）

什麼是尊重？這才是尊重。

在電話裏，盧拉也很感慨，他告訴中國領導人：巴方願同中方密切多邊協調……堅定捍衛多邊主義，堅決反對強權政治……很多話，應該也是很有針對性的。

美國和巴西的糾葛，那是他們的事情。但這個世界，公道自在人心。兩相對比，更讓世界看清，誰真正站在道義的一邊。

有時候，一紙被撕掉的簽證，比一百份抗議照會，更能讓人看清什麼是弱肉強食，什麼是橫行無忌，什麼又是自欺欺人。

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【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

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