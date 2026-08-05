美國巴西撕破臉？美撤大使簽證報復 盧拉反擊：絕不讓極右翼統治
這兩個大國，真撕破臉了。一個是美國，世界老大；另一個是巴西，拉美No.1。
最近的事情，說起來，其實挺戲劇性的。
8月4日，美國一把撤銷了巴西駐美國大使瑪麗亞．維奧蒂的簽證。好歹是一個大國的大使，當着當着，居留簽證沒有了。
美國放出話來，這是對巴西的「對等報復」：
1. 報復巴西居然不批准美國提名的駐巴西大使佩雷斯（Danny Perez）；
2. 報復巴西居然拒簽了兩位美國國務院的官員。
而且，美國還強調，撤銷簽證並不是立馬驅逐。
什麼意思？
瑪麗亞大使目前在美國待着，估計也沒事；但這是一種外交侮辱，更如同一把達摩克利斯之劍，隨時可能會掉下來。外交場上，簽證不過是一張紙，但有時候，一張紙比一枚導彈更傷人。
巴西什麼態度？巴西很憤怒。
很簡單，不批准美國提名的大使，是因為這個大使不是善茬。佩雷斯是美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的鐵桿，一直對巴西很不友善，而且，特朗普提名前，也沒有徵求巴西的意見。
我看到，BBC相關報道就說，美國沒有遵循這個外交慣例，「巴西感到不尊重」。
外交的核心是對等與尊重，單方面的強勢指派，本質就是對他國主權的漠視。
至於拒簽兩位美國外交官，原因更簡單，美國人來者不善，就是衝着攪和巴西大選來着。
他們來巴西，要見巴西反對黨領導人小博索納羅（Flavio Bolsonaro），這是明顯為後者競選總統站台；不排除他們還要求見巴西前總統博索納羅，博索納羅是特朗普密友，2022年大選敗給盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後，因捲入政變被判處27年監禁。
巴西看透了美國。
在一次競選演講中，巴西總統盧拉就公開警告，巴西是主權國家，國家命運將由全體選民決定，任何外部勢力不得干預，「任何企圖從外部干預巴西選舉的人都將付出沉重代價」。
說的是誰？你懂的。
但美國偏偏還不願意收手。此前，為了向盧拉政府施壓，特朗普以所謂不公平貿易為由，對巴西加徵兩輪懲罰性關稅。
關稅之王，果然不同凡響。
只是讓巴西哭笑不得的是，什麼不公平貿易，在美巴貿易中，美國是出口多的一方，巴西還是逆差，但欲加之罪，何患無辭！當規則的解釋權握在強者手裏，事實就成了最無力的辯詞。
這次，除了美國親自動手，美國還發動盟友一起上。
不久前，阿根廷總統米萊（Javier Milei）到訪巴西，居然沒去和盧拉見面，倒是和小博索納羅相談甚歡。
阿根廷也是拉美大國，一個總統去另一個大國，不見總統，卻為反對派站台。巴西看得目瞪口呆，巴西外交部就痛批，這是兩國203年曆史交往中前所未有的先例。更有意思的是，在巴西，米萊還把巴西總統、巴西最高法院罵了個狗血噴頭。
在巴西演講中，米萊痛罵盧拉是「小偷」和「罪犯」，痛罵巴西政府是「社會主義渣滓」，痛罵巴西最高法院法官德莫賴斯是「廢物」，因為德莫賴斯拒絕米萊去探望監獄中的博索納羅。
氣得巴西立刻召來阿根廷大使要求解釋，並一把召回了駐阿根廷大使。
最後，怎麼看？
還是粗淺三點吧。
第一，美國忍不住不上下其手。
巴西大選，關乎一國未來走向，更深刻影響拉美格局。一邊是對美不妥協的盧拉，另一邊是特朗普密友兒子小博索納羅，讓美國規規矩矩，不上下其手，老實說，真太難了一點。
至於不干涉內政，我們也別太天真了。
所謂的國際準則，在絕對霸權面前，往往只是約束弱者的一紙空文。這好歹還是巴西，作為拉美帶頭大哥，巴西多少還有點底氣，換做其他拉美國家，美國真可能分分鐘派特種兵上了。
別忘了，墨西哥那句著名的諺語：墨西哥最大的悲哀，就是離上帝太遠，離美國太近。
第二，接下來肯定還有騷操作。
美國肯定不會善罷甘休。巴西女大使簽證已經被吊銷了，不排除隨時會丟下第二隻鞋，將她驅逐出境。有些舉動，傷害性不大，但侮辱性極強。
什麼外交禮儀？感覺現在的世界，根本不需要禮儀。如果有基本的禮儀，就不會有吊銷大使簽證的問題，也不會有一個總統跑到另一個國家，將總統、最高法院罵個狗血噴頭的事情。
當然，巴西也不是好惹的。
盧拉很明確：拒絕外來干涉，絕對不允許外國入侵巴西。
只要我活着，極右翼就無法再次統治這個國家！
對於米萊最新的指控，有記者詢問盧拉，你怎麼看？盧拉不屑一顧回答：那個傢伙是誰？
第三，更讓世界看清誰站在道義一邊。
不是特別相關的新聞，但不由讓人想起幾天前中國和巴西領導人通電話。
看新華社報道，中國領導人對盧拉說，中方高度重視巴方的國際地位和重要影響力，支持巴西維護自身主權獨立，反對外來干涉，併為維護地區和世界和平穩定作出巴方的貢獻。
什麼是尊重？這才是尊重。
在電話裏，盧拉也很感慨，他告訴中國領導人：巴方願同中方密切多邊協調……堅定捍衛多邊主義，堅決反對強權政治……很多話，應該也是很有針對性的。
美國和巴西的糾葛，那是他們的事情。但這個世界，公道自在人心。兩相對比，更讓世界看清，誰真正站在道義的一邊。
有時候，一紙被撕掉的簽證，比一百份抗議照會，更能讓人看清什麼是弱肉強食，什麼是橫行無忌，什麼又是自欺欺人。
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【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】
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