特朗普政府已退回約7800億關稅 佔裁定違法總額60%
撰文：林嘉敏 王海
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美國海關8月4日提交至國際貿易法院的文件顯示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已完成約1000億美元（約7844億港元）違法關稅及利息的退款流程，該金額截至7月底核定，約佔最高法院2月裁定無效的1660億美元（約1.3萬億港元）違規關稅總額的六成。
不過，此次巨額退款均流向企業進口商，普通消費者與勞動者並未獲益，輿論批評福利分配失衡。民主黨眾議員Greg Casar直指政策不公，認為關稅成本由民眾承擔，退款理應返還普通大眾，而非企業。
美國最高法院2月20日裁定，美國總統特朗普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推行的大規模關稅措施缺乏法律授權、屬於越權行為，後續其依據相關法案加征的關稅也被認定違法。
儘管遭遇司法挫折與輿論批評後，特朗普仍將關稅作為核心貿易外交手段，不僅抨擊法院「不忠誠」，還改用全新法律授權繼續加徵關稅。
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