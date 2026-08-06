劍橋大學最年輕黑人教授辭職　博士論文捲抄襲風波

劍橋大學（University of Cambridge）一名深陷剽竊風波的教授於週三（8月5日）辭去職務。此前不久，這所英國高校宣佈，將針對這名教授面臨的各項指控展開調查。



傑森・阿迪（Jason Arday）因在2023年被劍橋任命為最年輕的黑人教授而登上新聞頭條。他近期面臨日益增多的指控，指其博士論文部分內容存在抄襲行為。

外界也對阿迪聲稱取得的一些成就提出了質疑。阿迪及其支持者則稱，針對他的部分審查是出於種族主義動機。

阿迪星期三（8月5日）在網上發布的一封信中說，辭職是結束這一艱難時期的「唯一途徑」，但他堅稱這項決定不應被「誤解為是對圍繞我的那些說法或指控的默認」。

就在幾個小時前，劍橋大學宣佈：「在收到關於阿迪教授學術資歷及榮譽職位的最新訊息後，校方已啟動調查。」

校方補充道：「此外，針對其學術不端行為的若干投訴仍在處理中，相關程序將嚴格遵循我們的研究不端行為處理政策。」

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劍橋曾在6月份極力維護阿迪，稱針對他的指控是一場「旨在損害其信譽的惡毒行動」，並堅稱有關阿迪學位論文及期刊發表文章涉嫌抄襲的指控，此前已由相關機構及期刊進行調查並予以駁回。

校方週三（8月5日）未具體說明，此次啟動調查是基於什麼新訊息。

阿迪關於其個人經歷的一些說法也遭到了質疑，其中包括他曾聲稱自己在35天內跑完了30場馬拉松，並為慈善機構籌集了數百萬善款。

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阿迪上週六（8月1日）接受《泰晤士報》（The Times）採訪時承認，自己在學術方面犯了「錯誤」，但表示自己被錯誤地「描繪成一個撒謊者、空想家和學術欺詐者」。

他還聲稱，那場「旨在將我拉下馬的行動」是出於種族動機。

阿迪自述，自己被診斷患有自閉症，在11歲之前無法說話，直到18歲才學會讀寫，最終在37歲那年成為劍橋大學教授。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】