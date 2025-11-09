假學歷｜日媒揭中國網上平台賣日本名校假文憑內幕　1張70000日圓

日媒報道，在中國的社交平台上，最近流行起一種讓人啼笑皆非的廣告：「沒考上也別放棄」、「想要日本名校畢業證？來私信我們」。



京都大學、慶應義塾大學、大阪大學等名校的畢業證書，看上去與真品幾乎一模一樣。日本媒體注意到這一現象後，特地進行了跟蹤報道，稱這種偽造文憑的黑市在中國SNS（社交平台）上暗中活躍，部分業者以「幫助留學生補辦遺失證件」為幌子，實則專門售賣假學歷。

內地SNS瘋賣日本名校假文憑（YouTube@tbsnewsdig）

日本記者假扮「客戶」套取售賣日本名校假文憑的內幕：

日本記者向其中一家業者發出訊息，僅過了30秒就收到回覆。「可以做大阪大學的畢業證嗎？」

沒問題。

業者迅速報出價格——約七萬日圓。客戶只需提供姓名、出生日期、性別、畢業時間等訊息，三到五天即可交貨。

面對「會不會被發現是假的」的質疑，業者語氣篤定：「很多學生都在用找工作，外觀和真的完全一樣。到現在還沒出過問題。」他甚至聲稱，有客戶反饋「已經順利就業」。

當被問及是否感到愧疚時，業者反問道：

靠關係就能進好公司的那些人，為什麼沒人說？為什麼不報道那些明明有能力卻找不到工作的年輕人？我們只是填補現實的一角。

這樣的回答也是讓人無語，卻也準確地揭開了這場「學歷生意」的心理邏輯。學歷在當代中國社會被賦予過高價值，一紙文憑往往決定了一個人的就業門檻、社會地位乃至婚姻選擇。當資源與機會分配仍舊存在不均，部分人便開始尋找「捷徑」，而偽造業者正是靠這種焦慮生存。

日本媒體在報道中提到，這類造假業者並非個別現象。除了中國市場，東南亞部分地區也出現了類似的「日本名校文憑製作服務」，宣稱能提供「留學成績單」「推薦信」等全套文件。產經新聞、讀賣新聞等媒體過去也曾報道過「代考」與「買學歷」事件，指出部分留學生通過灰色中介交錢即可獲得日本大學的錄取名額，甚至有機構在網絡上公開兜售「東大研究科推薦信」。

雖然這些消息看似荒唐，但並非空穴來風。早些年，日本國內也曾出現學術不端和學歷造假事件，迫使教育界重新討論「學歴信頼」的問題。東京大學、早稻田大學等學校此後開始引入「數字文憑」制度，通過區塊鏈技術確保每一份畢業證書可在線驗證真偽。

大阪大學也在此次回應中強調，學校證書具有專屬水印與安全編碼，並指出：

偽造行為不僅損害教育機構信譽，也會動搖社會的信任基礎。

在數字化認證推進的同時，日本社會也在反思學歷的意義。日本評論界常用一個詞形容當下現象——「學歴疲勞」。名校文憑不再被視為絕對的能力象徵，企業招聘更傾向於考察實際技能。然而，在一些亞洲社會中，學歷依舊是社會階層流動的主要憑證。當文憑變成一種社會貨幣，「假學歷」的市場自然也隨之膨脹。

更讓人注意的不是造假本身，而是這種「無所謂」的態度正在擴散。當學歷成了門票，努力便不再是唯一的通行方式。社會越強調篩選，灰色空間就越容易被填滿。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】