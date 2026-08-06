FIFA主席恩芬天奴道歉但拒下台　秘書長對內對外兩版本證腹背受敵

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）向私人投資者出售世界盃在內旗下賽事股權的計劃，引發軒然大波，歐洲足協（UEFA）為首的反對聲音一再公開催促他下台。

FIFA高層在摩洛哥召開緊急會議，恩芬天奴獲與會高級官員支持下堅持留任，FIFA去信各會員為今次的「失誤」致歉，並發聲明支持恩芬天奴。然而FIFA秘書長加夫士唐（Mattias Grafstrom）一封內部通告，卻是另一回事。葡萄牙一代名將費高嚴辭斥責恩芬天奴，並要求他立即下台。



國際足協（FIFA）主席恩芬天奴弄出「大頭佛」，仍拒絕下台。（路透社）

恩芬天奴急召高層開會 FIFA 4小時後發「互撐」聲明

恩芬天奴雖已擱置出售賽事股份的發財大計，但持續受到外界排山倒海的批評，甚至遭到UEFA迫宮，於是急召FIFA管理委員會成員到位於非洲的辦公室召開危機會議。在摩洛哥拉巴特的FIFA辦公室舉行會議後4小時，這個足球最高權力機構終發聲明支持恩芬天奴。

聲明指出，「在摩洛哥拉巴特舉行會議後，FIFA秘書長及出席會議的管理委員會成員重申對主席恩芬天奴的全力支持，而FIFA主席亦再次強調他對秘書長及行政小組的工作全力支持。」

恩芬天奴急召FIFA高層到摩洛哥開會。（路透社）

FIFA秘書長內部通告 再揭恩芬天奴眾叛親離

這份「互撐」聲明背後，FIFA內部傳出的消息卻是另一回事。路透社引述FIFA內部兩個不同消息來源，均指秘書長加夫士唐（Mattias Grafstrom）本周向職員發出的內部通告，悲嘆「一連串傷感而應受譴責的事件」導致計劃「永久棄置」 ，告示內縱未開名提到恩芬天奴的名字，但他寫上一句：「個別人士、不穩定的時刻和不幸事件來來去去，但FIFA的工作還是要繼續」，已清楚說明他的立場。

加夫士唐這紙內部通告，加上恩芬天奴身邊兩員大將、FIFA全球策略及管治高級顧問哥達路（Carlos Cordeiro）及FIFA首席營運總監林摩亞（Kevin Lamour）相繼公開炮轟，當中哥達路上周五即時辭職決志，林摩亞更直指FIFA內部均在這計劃中「受騙」，形容那是恩芬天奴「一個人的大計」（the project of one person），可見這位FIFA主席已腹背受敵，亦令FIFA這份支持他的聲明顯得蒼白無力。

FIFA秘書長加夫士唐（Mattias Grafstrom）（Getty Images）

FIFA發信向211會員致歉 「同樣事件不會再發生」

FIFA在另一封給予委員會成員及211個會員的信件中為今次的「失誤」致歉，並承諾會檢討以及「同樣事件不會再發生」。FIFA的聲明提到，自2016年出任FIFA主席至今的恩芬天奴，是「唯一一位獲211成員全票當選的官員。我們均同意，我們無意令委員會及會員在過程中感到受忽視，程序上亦應該以不一樣的手法來處理。」現在計劃已擱置，FIFA聲言，「不會再容忍任何針對FIFA誠信、良好管治和正當程序的攻擊。」

今次事件除UEFA外，中北美洲足協（Concacaf）及亞洲足協（AFC）均加入批評行列。歐洲多國足總發聲明譴責，西甲聯賽主席泰巴斯（Javier Tebas）直接要求恩芬天奴下台。眾多批評聲音中，FIFA仍獲卡塔爾和摩洛哥兩國支持，英國《泰晤士報》一篇報道指出，恩芬天奴曾承諾讓摩洛哥主辦世界盃，以換取該國支持，FIFA已作出否認，聲稱報道「失實及誤導」。2030世界盃由摩洛哥、西班牙和葡萄牙三國合辦。

葡萄牙名將費高（Luis Figo）在社交平台要求恩芬天奴立即下台。（Ｘ）

費高：「他說謊，欺騙和嘗試借足球之名謀取個人利益」

曾在2015年計劃競逐FIFA主席的葡萄牙名將費高（Luis Figo），在社交平台X發炮，「今天我與足球界的其他成員一起促請恩芬天奴辭去FIFA主席職務。恩芬天奴貶低了他承諾會提升的職位信譽。他理應為足球界服務，但他說謊，欺騙和嘗試借足球之名謀取個人利益。」

「他已失去身邊高級職員、最親密顧問、絕大部分為這運動投入生命的人，甚至是FIFA和平獎得主（意指美國總統特朗普）的支持。」費高聲言，「要挽回他的尊嚴已經太遲，但挽救足球尚未為晚。他應該離開。而且現在就立即走。」

代表歐洲逾1300間球會的歐洲聯賽（European Leagues）周三發聲明指摘，「FIFA不能再繼續作出單方面的破壞性決定」，影響球會、球員和球迷，亦批評只給予外界4個星期來審視2030世界盃決賽周由48隊增至64隊，「時間線短得不切實際」。