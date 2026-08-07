美國共和黨老牌參議員麥康奈爾出院返家休養　未透露重返國會日程

美國共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）8月6日表示，自己已從復康中心出院，接下來將在家中繼續休養。



麥康奈爾指出，將根據醫生的建議於家中進行休養，並稱自己「將繼續與我的團隊和同事合作，處理重要的國會事務。」麥康奈並未說明何時會回到國會大廈，但參議員預計很快就會離開華府，依照傳統於8月休會。一旦他們休會，接下來5週都不太可能有表決。

2026年8月6日，美國華盛頓特區，圖為麥康奈爾住處外一景。（Reuters）

麥康奈爾在6月14日入院後，一直未曾公開露面，引發外界對他身體健康的擔憂，不過他在入院數週後說明近況，稱住院是因為跌倒，還有「輕度肺炎」，並透露自己正在接受物理治療。

現年84歲的麥康奈爾為美國政壇資深人物，曾任參議院少數黨領袖，亦是美國史上任期最長的參議院政黨領袖，他去年表示自己將堅持餘下任期，履職至2027年1月。