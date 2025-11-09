美國UPS貨機墜毀　FAA全面停飛同型號機　要求進行徹底檢查

美國速遞公司UPS所屬的一架MD-11型貨機11月4日在肯塔基州路易斯維爾（Louisville）國際機場附近墜毀，造成至少14人死亡、9人失蹤，墜毀原因仍在調查中。美國聯邦航空管理局（FAA）周六宣布，暫時停飛所有MD-11機型，要求其在進行徹底檢查後才能復飛。



美媒報道，FAA已下令暫停所有MD-11和MD-11F型號飛機的飛行；針對事故中飛機「左側引擎和吊架在起飛後脫落」，FAA警告稱，這種不安全情況很可能存在於或發展到其他同類設計的產品中。

UPS及聯邦快遞（Fedex）周六較早時間分別發聲明表示，決定暫時停飛公司旗下MD-11型號飛機。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查員周五表示，失事飛機的駕駛艙語音記錄器、脫落的發動機和吊架已被轉移到安全設施，目前正在接受檢查。調查員證實，機組人員在起飛前完成了標準檢查清單和起飛簡報。

航空分析師Mary Schiavo表示，飛機在墜毀前已經掉落左翼引擎，隨後出現的火球表明引擎發生了非包容性故障，這意味着引擎部件被噴出。

2025年11月4日，美國速遞公司UPS一架貨機於在肯塔基州路易斯維爾（Louisville）國際機場附近墜毀，圖為飛機殘骸冒出濃煙。（Jeff Faughender/USA Today Network via REUTERS）

MD-11機型最初由美國飛機製造商麥道（McDonnell Douglas）生產，直至1997年麥道併入波音公司（Boeing）。波音公司在2000年停產該機型，總共生產200架，最後一架MD-11於2001年交付。