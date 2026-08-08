哥倫比亞新總統就職 破傳統示強硬打擊非法武裝
撰文：韓學敏
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保守派的德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）周五宣誓就任哥倫比亞總統，儀式破例在動盪的西南部城市卡利而非首都舉行，宣示對區內非法武裝組織的強硬立場。
據美聯社（AP）8月8日報道，48歲的德拉埃斯普列利亞擊敗前總統佩特羅（Gustavo Petro）盟友當選。西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）、阿根廷總統米萊（Javier Milei）及國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）等出席。他揚言武裝組織須投降，否則將被列為「軍事目標」，並中止佩特羅與武裝組織的和談。
德拉埃斯普列利亞獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持，將加入特朗普3月峰會催生的反毒「美洲之盾」聯盟，恢復與以色列外交關係，並與古巴、尼加拉瓜斷交。
佩特羅初指舞弊不承認敗選，遭國際觀察團及選舉當局駁斥；其離任稱尊重民意但揚言激烈抗爭，號召支持者備戰總罷工，導致卡利、波哥大等地有示威。
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