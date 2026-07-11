翼鋒失機累哥倫比亞出局　接死亡恐嚇不回國　防慘劇重演︱世界盃

撰文：吳慕兒
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哥倫比亞在2026世界盃16強互射十二碼不敵瑞士出局，翼鋒甘柏斯（Jáminton Campaz）在加時曾錯失一次入球黃金機會，賽後大量負評和各種威嚇蜂擁至他的社交媒體帳戶。哥倫比亞足總公開譴責這些針對甘柏斯和他家人的威脅，同時不禁令人想到艾斯高巴的悲劇。

世界盃2026︱哥倫比亞翼鋒甘柏斯（Jáminton Campaz）在加時曾錯失一次入球黃金機會，最終球隊互射十二碼負瑞士16強止步。（路透社）

2026世界盃︱哥倫比亞負瑞士　翼鋒加時失機遭受大量恐嚇

甘柏斯錯失幫助哥倫比亞獲勝的機會後，他的社交媒體帳戶充斥大量威脅和負面評論，令他只好限制網民留言，由於受到死亡恐嚇，為安全着想，他沒有隨隊乘同一班客機返國。

哥倫比亞足總周五發出聲明指出，「沒有任何代表他們國家的運動員及他們的親屬，應承受任何威嚇。」

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世界盃2026︱哥倫比亞翼鋒甘柏斯。（路透社）

甘柏斯：「我的哥倫比亞，請不要令我們失去尊重」

而甘柏斯亦在Instagram帳戶分享一張自己沮喪的照片，並以長文分享心聲，表達自己從小己夢想穿上哥倫比亞的球衣在世界盃上陣並取得入球，「今天我感謝神讓我實現夢想，那是我會珍惜一生的寶貴回憶。」他感謝支持者和家人給他力量，一起共度困難時刻，「我跟全國人民一樣為出局感到痛楚，我們一樣夢想再進一步，身為哥倫比亞人，我感同身受。很遺憾未能帶給你們快樂，但我們並不缺少為這件球衣而戰的決心、努力和愛。我在場上已付出一切，為了我的國家，要我做多1000次也願意。」

與此同時，他亦請求哥倫比亞人自重，「足球是由不同困難時刻所組成，我的哥倫比亞，請不要令我們失去尊重。我們的想法或許有所不同，亦會感到沮喪和傷感，但沒有任何熱情足以把憎恨和令別人活在恐懼中合理化。」

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1994年美國世界盃，守將艾斯高巴在哥倫比亞對美國一仗擺烏龍，回國後遭槍殺死亡。（Getty Images）

艾斯高巴1994世界盃對美國擺烏龍　回國遭槍殺震撼全球

針對甘柏斯和家人受到的威脅，哥倫比亞足總促請當地司法部門展開調查，「足球必須是一個團結、尊重和帶來希望的空間，永遠不能是散佈仇恨、威嚇和暴力溫床。」同時呼籲球迷確保在運動競技的失望之中，永遠不能轉化成為現實世界的攻擊。

哥倫比亞足總高度緊張，不是沒有理由。1994年美國世界盃，守將艾斯高巴（Andrés Escobar）在哥倫比亞對美國一仗擺烏龍，最終球隊以1：2敗陣，並在分組賽出局。艾斯高巴回國後，遭槍殺死亡。這是足球界黑暗一幕，時隔32年，他們當然不希望當年的悲劇重演。

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