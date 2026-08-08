逼脫至全裸火燒體毛　日女找朋友殘酷虐死前男友　主犯判無期徒刑

北海道江別市一座公園2024年發生男大生遭多人圍毆致死案，近日展開國民參審審理。被視為主嫌的川口侑斗7月13日在首次開庭時落淚坦承犯行。



札幌地方法院8月7日一審宣判，依強盜致死罪判處川口無期徒刑。

20歲男大學生長谷知哉2024年10月在北海道江別市一座公園遭多人圍毆，並被搶走現金等財物，最終不幸身亡。

20歲男大學生長谷知哉2024年10月在北海道江別市一座公園遭多人圍毆虐待，並被搶走現金等財物，最終身亡。（YouTube@HBCニュース影片截圖）

據了解，長谷向女友八木原亞麻提出分手後，八木原向好友川村葉音訴苦後，兩人竟與包括主嫌川口侑斗在內的4名少年共謀，將長谷約到該公園後凌虐他整整2小時，並奪走他的財物。

川口稱曾多次問八木原「夠了吧？」 對方卻要求他繼續施暴：

+ 5

川村出庭作證時指出，沒有人敢忤逆主嫌川口。事件發生當時，川口面對首次見面的長谷，先質問對方為何提分手，隨後開始動用暴力。他先對長谷使用迴旋踢，踹中對方的腹部後，又要求「給我說清楚」，開始毆打長谷的臉部。他的行為越來越過火，甚至開始持打火機燒對方的體毛，並勒索財物。不僅如此，他還要求長谷脫下全身衣物磕頭道歉，並拍下相關影片。

另一方面，川口方指出，他是聽從八木原的指示做出上述行為。當川口結束第一輪暴行，詢問八木原「夠了吧？」後，對方卻要求他繼續施暴。川口的律師指出，這樣的狀況重複了好幾次，川口都被要求繼續。

死者遭嚴重毆打亡 法官：最惡劣的類型

負責解剖遺體的法醫指出，長谷臉部及整個頭部都出血，推測至少遭到數十次以上毆打，施暴程度極為嚴重，體內約流失20%至30%的血液，最終因外傷性休克死亡。

據了解，其中以頭部傷勢最為嚴重，全身也遍布傷痕，不僅有皮下出血、肌肉內出血，就連右側腎臟也出血。長谷因遭受外傷性蜘蛛膜下出血、硬腦膜下出血及腰椎骨折等重傷，最終因外傷性休克死亡。

在過去的庭審中，檢方指出，被視為「主謀」的川口被告率先單方面施暴，並主導強奪財物，主張他應承擔最大責任，並受到最嚴厲的譴責，因此向法院求處無期徒刑。對此，札幌地方法院作出宣判，法官認定，本案屬於強盜致死案件中情節最為惡劣的類型之一，因此依檢方求刑，判處川口無期徒刑。

【延伸閱讀】日本駭人分屍案 31歲男涉尋找厭世女當目標 「煮屍」留頭顱在家

+ 14

延伸閱讀：

拖813天！ 台東國小幹事侵占餐費 辯忘在抽屜下場曝

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】