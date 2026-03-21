日本駭人分屍案　31歲男涉尋找厭世女當目標　「煮屍」留頭顱在家

日本埼玉縣去年爆發一宗震驚全國的分屍案，31歲男子齋藤純涉嫌殺害並分屍2名女性，還在自宅存放其中一名女性的頭顱。



埼玉地方法院3月18日初審此案，齋藤純認罪，並曝光更多作案細節，包括煮屍、搜尋吃內臟方法等殘忍行徑，甚至對警方表示：

我從小就想殺人。

綜合日媒《NEWSポストセブン》、《讀賣新聞》報道，齋藤純首次犯案是在2015年，先殺害一名22歲女子（下稱A女）；第二次犯案則在2018年，誘騙21歲女大生（下稱B女）至住處，隨後殘忍殺害並分屍。

網絡尋找有輕生念頭女性當目標 媽媽揭女兒死前曾傳短訊「不是輕生而是被殺」▼▼▼

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去年警方偵辦一件手機竊盜案時，搜索齋藤純的住宅，意外在臥房發現人類頭蓋骨，連環命案因此曝光。

在接受警方偵訊時，齋藤純很快坦承犯案，並表示自己從小就有殺人慾望，決定從網路上尋找目標。齋藤純透露，他認識一名有輕生意願的A女，最終成功殺害對方；2018年再次透過網絡社群認識B女，對方同樣在言談中表達輕生念頭，齋藤純則表示願意協助，並於住處殺害B女並分屍。

驚悚作案細節曝光

檢方在法庭上表示，齋藤純在B女一案中，徵得對方同意在死後可以「肢解遺體」，避免被家屬發現。更驚悚的是，齋藤純準備發泡膠、冰塊等保存材料，還搜尋內臟烹調方式，甚至準備瀉藥防止腸道殘留糞便。儘管B女一度反悔，齋藤純仍說服她赴約，並指示她初始化手機以免留下位置資訊，最終殺害並分屍B女。

B女的父母在法庭上悲憤表示，女兒說要去打工後便失去音訊，他們瘋狂尋找多年，身心瀕臨崩潰。沒想到接到警方通知，竟是女兒已剩頭蓋骨的噩耗，他們對齋藤純大吼：

女兒不是為了成為你的玩具而出生的！

A女的母親則在案發前收到女兒傳訊「不是輕生而是被殺」，質疑齋藤純的協助輕生根本是預謀犯案，兩家屬都要求判處極刑。

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