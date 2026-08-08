亨特認特赦不公平「對父親聲譽並非好事」　透露拜登癌細胞擴散

美國前總統拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden）在8月7日播出的節目中承認父親2024年12月給予的全面無條件特赦「對美國人民不公平」，又稱此舉「對美國人民、對憲法、對父親的聲譽都不是好事」，但同時為赦免辯護。



英國廣播公司（BBC）報道，亨特接受BBC《新聞之夜》（BBC Newsnight）專訪時表示，理解外界對特赦的批評「有其道理」，但反問：「如果我父親不這樣做，你們又會怎麼看他？」

亨特堅稱父子倆在赦免前從未討論過此事，認為拜登純粹是擔心他在特朗普（Donald Trump）新政府下會成為針對目標。他說：「我是世上唯一一個，能從唯一有權賜予特赦的人——我父親手中，獲得這份特赦的人。」

圖為2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）出席民主黨全國代表大會 (DNC) 。（Reuters）

他在訪問中數度情緒激動，透露父親的癌症「已經擴散，轉移到骨骼及其他部位」，情況「非常痛苦、非常虛弱」，並形容看着父親受苦「真的很難過」。

亨特亦回顧自己的毒癮經歷，稱最嚴重時每日飲近一加侖伏特加，幾乎每15分鐘吸食霹靂可卡因，形容那段日子是「人間地獄」。

對於外界猜測他會否從政甚至競逐總統，亨特表明「對民選公職毫無興趣」，未來希望專注推廣戒毒康復事業。

被問及對父親最感驕傲之處，亨特說不是父親的公職生涯，而是其堅韌：「他一次又一次證明，當你被擊倒，你可以站起來。他是我認識最堅強的人。」