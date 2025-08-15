梅拉尼婭要脅吿誹謗索賠78億　亨特拜登拒就愛潑斯坦做媒言論道歉

美國前總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）早前在一個訪談中聲稱，當初是已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）將第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）介紹給現任總統特朗普（Donald Trump）。梅拉尼婭13日怒斥亨特「誹謗」，要求他收回言論，否則將提出訴訟並索賠10億美元（約78億港元）。亨特其後回應指不會收回言論。



亨特受訪指是淫媒愛潑斯坦介紹梅拉尼婭給特朗普：

據英國廣播公司（BBC）報道，亨特早前接受獨立記者Andrew Callaghan訪問時聲稱，與淫媒愛潑斯坦案相關的未公開文件將「牽連」到特朗普。

亨特表示：「是愛潑斯坦將梅蘭妮亞介紹給了特朗普，他們的關係如此是深厚。」

在梅拉尼婭向亨特的法律信件中指，這一說法部分源自曾撰寫一本對特朗普持批判態度傳記的記者沃爾夫（Michael Wolff）。

2025年5月8日，美國華盛頓，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，左）在白宮東廳出席美國郵政局為紀念前第一夫人布殊（Barbara Bush）發行郵票的揭幕儀式。（Getty）2024年9月30日，時任總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden，右）出席在白宮南草坪舉行，表揚美國奧運會和殘奧會代表隊的活動。（Getty）

據報道，沃爾夫在最近接受美國媒體《每日野獸》（Daily Beast）採訪時聲稱，梅拉尼婭認識特朗普時，就認識愛潑斯坦和特朗普的一位共同朋友。

該媒體後來在收到第一夫人律師的來信後就撤回了該篇報道，梅拉尼婭的律師信對報道的內容和框架提出質疑。

在YouTube節目Channel5再次接受Andrew Callaghan採訪時，當被問及是否會向梅拉尼婭道歉時，亨特斬釘截鐵地表示：「去她的，這不會發生」（Fxxk that, that's not going to happen）。

亨特在訪談中表示，他認為「這些訴訟威脅只不過是故意分散注意力」。亨特強調，如果梅拉尼婭真的提出訴訟，他將能夠獲得特朗普夫婦的證供，亨特「非常樂意為他們提供這個平台」。