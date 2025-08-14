拜登兒亨特稱愛潑斯坦為特朗普做媒　梅拉尼婭威脅索賠78億

美國前總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）在8月的一次採訪中聲稱，已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）曾經把如今的第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）介紹給了現任總統特朗普（Donald Trump）。梅拉尼婭13日怒斥亨特「誹謗」，威脅他收回言論，否則將提起訴訟並索賠10億美元（約78億港元）。



▼亨特：愛潑斯坦介紹梅拉尼婭認識特朗普

亨特在5日接受YouTuber兼記者的Andrew Callaghan訪問時，表示：「愛潑斯坦把梅拉尼婭介紹給特朗普。」

霍士新聞（Fox News）援引梅拉尼婭律師6日發給亨特的信件稱，亨特對她發表了「虛假的、誹謗性、貶損性和煽動性言論」，要求立即撤回並道歉，否則將面臨法律訴訟，並要求索賠超過10億美元。

特朗普（左一）曾經和愛潑斯坦（左三）有一定的私交。（Getty Images）

▼拜登回應梅拉尼婭：

信函發出後，亨特在Andrew Callaghan採訪中被問及是否會向第一夫人道歉時爆粗口：「管它的，那不會發生的。（Fxxk That, that's not gonna happen.）」

英國廣播公司（BBC）指出，美媒《野獸日報》（Daily Beast）近日在一篇報道中，引述批評特朗普的作家沃爾夫（Michael Wolf）表示，梅拉尼婭當初是通過愛潑斯坦才認識特朗普的。

據悉《野獸日報》隨後收到梅拉尼婭的律師函，指控其發布「惡意誹謗」。《野獸日報》遂刪除了該報道並向梅拉尼婭道歉。